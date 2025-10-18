बांग्लादेश ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को हराया, मैच में ये बने रिकॉर्ड्स

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ढाका के शेर-ए बांग्ला स्टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 74 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही मेजबान टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तौहीद हृदोय की अर्धशतकीय पारी से 207 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा बांग्लादेश ने इस तरह दर्ज की जीत टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम को 8 रन के कुल स्कोर पर 2 अहम झटके लग गए थे। उसके बाद टीम ने हृदोय (51), महिदुल इस्लाम अंकोन (46), नजमुल हुसैन शांतो (32) की पारियों से 49.4 ओवर में 207 रन बनाए। वेस्टइंडीज से जेडेन सील्स ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 39 ओवर में 133 रन ढेर हो गई। बांग्लादेश के लिए रिशाद हुसैन ने सर्वाधिक 6 विकेट चटकाए।

बल्लेबाजी कैसी रही वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी? मैच में जहां केरेबियन गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान बांग्लादेश को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया, वहीं उसके बल्लेबाजों ने पूरी तरह निराश किया। टीम के लिए किंग, अथानाजे, कप्तान शाई होप (15) और जस्टिन ग्रीव्स (12) ही दहाई का आंकड़ा पार कर पाए। इनके अलावा अन्य कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिकने की कोशिश करता नजर नहीं आया। इसके चलते पूरी टीम ताश के पत्तों का महल साबित हुई।

उपलब्धि किंग और कार्टी ने वेस्टइंडीज के लिए 1,500 रन पूरे किए किंग ने अपनी 44 रनों की पारी के दौरान वनडे में 1,500 रन पूरे कर लिए। अपना 56वां मैच खेलते हुए किंग ने 28 की औसत से 1,512 रन बनाए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 7 मैचों में 177 रन बनाए हैं। इसी तरह कार्टी ने 30 गेंदों में 9 रन बनाए। इस दौरान 5वें रन के साथ ही उन्होंने भी 1,500 वनडे रन पूरे कर लिए। अब उनके नाम 41 मैचों में 45.57 की औसत से 1,504 रन हैं।

गेंदबाजी रिशाद ने पहली बार लिया 5 विकेट हॉल बांग्लादेश के लिए रिशाद ने घातक गेंदबाजी की और 6 विकेट चटकाते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। यह उनके वनडे करियर का पहला ही 5 विकेट हॉल रहा है। उन्होंने मैच में एलिक अथानाजे (27), कीसी कार्टी (9), ब्रैंडन किंग (44), शेरफेन रदरफोर्ड (0), रोस्टन चेज (6) और सील्स (3) को अपना शिकार बनाया। उन्होंने अपने कोटे के 9 ओवर में 35 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की। उनके सामने केरेबियन बल्लेबाज बेबस नजर आए।