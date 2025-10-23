बांग्लादेश ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को हराया, 2-1 से सीरीज की अपने नाम 

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 179 रन से हराते हुए सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। ढाका में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए 296/8 का स्कोर बनाया। बांग्लादेश से सौम्य सरकार ने सर्वाधिक 91 रन बनाए। जवाब में कैरेबियाई बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 117 रन पर सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती बांग्लादेशी टीम बांग्लादेश को सरकार और सैफ हसन (80) ने जोरदार शुरुआत दिलाई। वहीं, मध्यक्रम में नजमुल हुसैन शान्तो ने 44 रन की पारी खेली और टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में वेस्टइंडीज ने 46 रन के स्कोर तक अपने शीर्षक्रम के 4 विकेट खो दिए। इसके बाद भी कैरेबियाई बल्लेबाजों ने निरंतर अंतराल पर विकेट गंवाए और पूरी टीम सिमट गई। बांग्लादेश से नसुम अहमद और रिशाद हुसैन ने 3-3 विकेट लिए।

सौम्य सरकार सौम्य सरकार अपने चौथे शतक से चूके सरकार ने पारी के छठे ओवर में रोस्टन चेज के खिलाफ बैकवर्ड पॉइंट पर बेहतरीन छक्का लगाया और अच्छी लय के संकेत दिए। उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ डटकर बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उम्दा लय में नजर आ रहे सरकार 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 91 रन बनाकर आउट हुए। उनके अब 79 वनडे मैचों में 32.93 की औसत से 2,338 रन हो गए हैं।

हसन सैफ हसन ने खेली 80 रन की पारी बांग्लादेश से पारी की शुरुआत करने आए हसने ने 72 गेंदों में 80 रन की पारी खेली। उन्होंने 6 चौके और इतने ही छक्के भी लगाए। यह उनके वनडे करियर का पहला अर्धशतक साबित हुआ। अपने युवा वनडे करियर में उन्होंने 6 पारियों में 86.54 की स्ट्राइक रेट के साथ 180 रन बनाए हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 15 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 360 रन बनाए हुए हैं।