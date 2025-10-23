बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज: सौम्य सरकार तीसरे वनडे में शतक से चूके, पूरे किए 6,000 लिस्ट-A रन

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज सौम्य सरकार ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे में 91 रन वह अपने वनडे करियर के चौथे शतक से चूक गए। उन्होंने अपने लिस्ट-A करियर के 6,000 रन भी पूरे किए। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने सैफ हसन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 176 रन की साझेदारी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही सरकार की पारी सरकार ने पारी के छठे ओवर में रोस्टन चेज के खिलाफ बैकवर्ड पॉइंट पर बेहतरीन छक्का लगाया और अच्छी लय के संकेत दिए। उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ डटकर बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्हें दूसरे छोर से हसन का अच्छा साथ मिला, जो 80 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। उम्दा लय में नजर आ रहे सरकार 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 91 रन बनाकर आउट हुए।

आंकड़े ऐसा है सरकार का वनडे करियर सरकार ने अपने वनडे करियर में 79 मैच खेले हैं, जिसकी 74 पारियों में 32.93 की औसत और 94.92 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,338 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 169 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 शतक और 14 अर्धशतक लगाए हैं। अपने लिस्ट-A करियर में इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 201 पारियों में 6,000 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 9 शतक और 31 अर्धशतक लगाए हैं।