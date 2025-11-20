बांग्लादेश बनाम आयरलैंड: लिटन दास ने जड़ा टेस्ट करियर का 5वां शतक, जानिए उनके आंकड़े 

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास ने आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार शतकीय पारी खेली। ये उनके टेस्ट करियर का 5वां और आयरलैंड के खिलाफ पहला शतक रहा। उन्होंने साल 2025 में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया है। इसी के साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 3,000 रन भी पूरे कर लिए हैं। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही लिटन की पारी और साझेदारी लिटन ने मैच के दूसरे दिन के पहले सत्र में अपना शतक पूरा किया। बांग्लादेश को मैच में शुरुआती झटके लगे थे। हालांकि, उनके मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने टीम को संभाल लिया। लिटन ने खराब गेंदों पर बड़े शॉट लगाए और अच्छी गेंदों का सम्मान किया। उन्होने मुशफिकुर रहीम (108) के साथ मिलकर 209 गेंदों में 108 रन की शानदार साझेदारी निभाई। रहीम अपने 100वें टेस्ट में 106 रन बनाकर आउट हुए।

रन इस टीम के खिलाफ लिटन ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन लिटन ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं। उन्होंने 11 मुकाबले श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं और इसकी 20 पारियों में 36.75 की औसत से 735 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 रन रहा है। आयरलैंड के खिलाफ लिटन ने 3 टेस्ट की 4 पारियों में 76 से ज्यादा की औसत के साथ 220 रन से अधिक रन बनाए हैं।

करियर लिटन के टेस्ट करियर पर एक नजर लिटन ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2015 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 52 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 90 पारियों में 3,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनकी औसत लगभग 36 की रही है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 5 शतक के अलावा 19 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 रन रहा है। ये खिलाड़ी 2 बार खाता खोले बिना भी पवेलियन लौटा है।