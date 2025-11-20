एशेज सीरीज 2025: पहले टेस्ट मैच में इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें
क्या है खबर?
एशेज सीरीज का आगाज 21 नवंबर से पर्थ में होने जा रहा है। दोनों टीमें शुरुआत से ही बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का पलड़ा भारी है। उसने 152 मुकाबले जीते हैं। इंग्लैंड को 112 मैच में जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच 97 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। ऐसे में पर्थ टेस्ट से पहले उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जो मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
#1
जो रूट
जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 34 टेस्ट की 65 पारियों में 2,428 रन बनाए हैं। उनकी औसत 40.46 की रही है, जिसमें 4 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। कंगारू टीम के खिलाफ ये दिग्गज खिलाड़ी 5 बार खाता खोले बिना आउट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में रूट ने 14 टेस्ट में 35.68 की औसत से 892 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 9 अर्धशतक निकले हैं। उन्होंने कुल 158 मैचों से 51.29 की औसत से 13,543 रन बनाए हैं।
#2
स्टीव स्मिथ
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 37 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 66 पारियों में 56.01 की औसत से 3,417 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 12 शतक और 13 अर्धशतक निकले हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के खिलाफ 18 टेस्ट की 30 पारियों में 54.50 की औसत से 1,417 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 5 शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं।
#3
मिचेल स्टार्क
ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज बचना चाहेंगे। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 22 टेस्ट मैच खेले हैं और 27.37 की औसत से 97 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने इस दौरान 4 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/111 का रहा है। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 9 मैच में 24.39 की औसत से 41 विकेट चटकाए हैं।
#4
बेन स्टोक्स
बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 टेस्ट खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 36.32 की औसत से 1,562 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 8 अर्धशतक निकले हैं। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उन्होंने अब तक 9 टेस्ट मैच खेले हैं और 28.61 की औसत से 515 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक और 1 शतक निकला है। इस खिलाड़ी ने कुल 115 टेस्ट में 35.69 की औसत से 7,032 रन बनाए हैं।