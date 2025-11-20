बांग्लादेश बनाम आयरलैंड: मुशफिकुर रहीम ने अपने 100वें टेस्ट में बनाया शतक, जानिए उनके आंकड़े 

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट में शानदार शतक लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का कुल 13वां और आयरिश टीम के विरुद्ध दूसरा शतक साबित हुआ। दिलचस्प रूप से यह रहीम का 100वां टेस्ट है और वह बांग्लादेश की ओर से 100 टेस्ट खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आइए रहीम की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी बेहतरीन रही रहीम की पारी बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में जब 95 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब रहीम क्रीज पर आए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने मोमिनुल हक के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 107 रन जोड़े। ढाका स्टेडियम में रहीम ने आयरिश गेंदबाजों को अपने विकेट के लिए तरसा दिया और दूसरे दिन के पहले सत्र के दौरान अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। बता दें कि पहले दिन के स्टम्प्स तक रहीम 99 पर नाबाद थे।

बनाम आयरलैंड आयरलैंड के खिलाफ रहीम ने लगाया दूसरा टेस्ट शतक रहीम ने आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट प्रारूप में अपना दूसरा शतक लगाया है। उन्होंने आयरिश टीम के खिलाफ 3 मैचों की 4 पारियों में 300 से अधिक रन बनाए हैं। इस पारी से पहले रहीम के आयरलैंड के खिलाफ पिछले 3 टेस्ट स्कोर 23, 51* और 126 रन हैं। रहीम ने बांग्लादेश में अपना 7वां टेस्ट शतक लगाया है। वह घरेलू टेस्ट में 3,700 से अधिक रन बना चुके हैं।

रहीम रहीम ने बांग्लादेश से खेले हैं सर्वाधिक टेस्ट रहीम के अलावा बांग्लादेश के लिए कोई भी खिलाड़ी 80 टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाया है। दूसरे स्थान पर मोमिनुल हक हैं, जिन्होंने अब तक 75 टेस्ट मैच खेले हैं। शाकिब अल हसन ने 71 टेस्ट मैच बांग्लादेश के लिए खेले हैं। तमीम इकबाल इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने बांग्लादेश के लिए 70 टेस्ट मैच खेले थे। तमीम ने अपना आखिरी मुकाबला साल 2023 में खेला था।