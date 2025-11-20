एशेज सीरीज 2025-26: पहले टेस्ट मुकाबले का प्रीव्यू और जरुरी आंकड़े
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच प्रतिष्ठित एशेज सीरीज का पहला मैच 21 नवंबर से पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। स्टीव स्मिथ के नेतृत्व में कंगारू टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड टीम कड़ी चुनौती देने का प्रयास करेगी। ऐसे में आइए इस मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य जरूरी बातों के बारे में जानते हैं।
हेड-टू-हेड
इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अब तक 361 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान कंगारू टीम को 152 मुकाबलों में जीत मिली है। इंग्लैंड ने 112 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच 97 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच अब तक 185 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। 99 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 57 में उसे हार मिली है। 29 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं।
प्लेइंग इलेवन
ऑस्ट्रेलिया ने घोषित कर दी है अपनी प्लेइंग इलेवन
कंगारू टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। जेक वेदराल्ड और ब्रेडन डॉगेट इस मुकाबले से अपना टेस्ट डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। जोश हेजलवुड और पैट कमिंस के न होने से टीम की गेंदबाजी पर असर पड़ेगा। ऐसे में मिचेल स्टार्क को बेहतर करना होगा। पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम: जेक वेदराल्ड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड और ब्रेंडन डॉगेट।
टीम
इंग्लैंड ने पहले टेस्ट के लिए 12 सदस्यीय टीम का किया है ऐलान
पहले टेस्ट मुकाबले के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने अपनी 12 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। तेज गेंदबाज मार्क वुड की टीम में वापसी हुई है। ऐसे में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। जो रूट ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम: बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्से, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर) और मार्क वुड।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
स्टीव स्मिथ ने पिछले 9 टेस्ट में 51.67 की औसत से 775 रन बनाए हैं। हेड के बल्ले से पिछले 10 मैच में 40.59 की औसत से 690 रन निकले हैं। ब्रूक ने पिछले 10 टेस्ट मैच में 54.12 की औसत से 920 रन बनाए हैं। डकेट के बल्ले से पिछले 10 मैच में 846 रन निकले हैं। गेंदबाजी में स्टार्क ने पिछले 10 मैच में 41 विकेट चटकाए हैं। स्टोक्स के नाम पिछले 8 मैच में 27 विकेट है।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 7:50 बजे से खेला जाएगा। इस सीरीज का प्रसारण स्पोर्ट्स-18 नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप के जरिए किया जाएगा।