एशेज सीरीज 2025-26: पहले टेस्ट मुकाबले का प्रीव्यू और जरुरी आंकड़े 

हेड-टू-हेड इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अब तक 361 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान कंगारू टीम को 152 मुकाबलों में जीत मिली है। इंग्लैंड ने 112 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच 97 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच अब तक 185 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। 99 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 57 में उसे हार मिली है। 29 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं।

प्लेइंग इलेवन ऑस्ट्रेलिया ने घोषित कर दी है अपनी प्लेइंग इलेवन कंगारू टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। जेक वेदराल्ड और ब्रेडन डॉगेट इस मुकाबले से अपना टेस्ट डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। जोश हेजलवुड और पैट कमिंस के न होने से टीम की गेंदबाजी पर असर पड़ेगा। ऐसे में मिचेल स्टार्क को बेहतर करना होगा। पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम: जेक वेदराल्ड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड और ब्रेंडन डॉगेट।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें स्टीव स्मिथ ने पिछले 9 टेस्ट में 51.67 की औसत से 775 रन बनाए हैं। हेड के बल्ले से पिछले 10 मैच में 40.59 की औसत से 690 रन निकले हैं। ब्रूक ने पिछले 10 टेस्ट मैच में 54.12 की औसत से 920 रन बनाए हैं। डकेट के बल्ले से पिछले 10 मैच में 846 रन निकले हैं। गेंदबाजी में स्टार्क ने पिछले 10 मैच में 41 विकेट चटकाए हैं। स्टोक्स के नाम पिछले 8 मैच में 27 विकेट है।