बेंगलुरु भगदड़: RCB ने मृतकों के परिजनों को दी 25-25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

बेंगलुरु भगदड़: RCB ने मृतकों के परिजनों को दी 25-25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता
क्या है खबर?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना में जान गंवाने वाले 11 लोगों के परिजनों को अपनी 'RCB CARES' पहल के तहत 25-25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई है। RCB ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। RCB प्रबंधन ने कहा है कि यह राशि न केवल आर्थिक सहायता के रूप में, बल्कि करुणा, एकता और निरंतर देखभाल के वादे के रूप में है।
बयान
RCB ने क्या जारी किया बयान?
RCB ने इंस्टाग्राम पर लिखा, '4 जून, 2025 को हमारा दिल टूट गया। हमने RCB परिवार के 11 सदस्यों को खो दिया। वे हमारा हिस्सा थे। हमारे शहर, हमारे समुदाय और हमारी टीम को विशिष्ट बनाने वाली चीजों का हिस्सा थे। वह हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। उनकी जगह को सहयोग नहीं भर सकता, लेकिन एक पहले कदम के रूप में RCB ने उनके परिवारों को एकता और निरंतर देखभाल के वादे के साथ 25-25 लाख रुपये दिए हैं।'
जानकारी
'RCB CARES' की शुरुआत पर दिया बयान
RCB ने आगे लिखा, 'यह 'RCB CARES' की शुरुआत भी है, जो सार्थक कार्यों के लिए एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का कदम है। आगे बढ़ने वाला हर कदम प्रशंसकों की भावनाओं, अपेक्षाओं और उनके हक को दर्शाएगा। अधिक जानकारी जल्द ही दी जाएगी।'
बयान
RCB ने घटना के 3 महीने बाद जारी किया था बयान
इससे पहले 28 अगस्त को RCB ने घटना को लेकर पहली बार सार्वजनिक बयान जारी किया था और भगदड़ से हुए दर्द और क्षति को स्वीकार किया था। उसने सोशल मीडिया पर लिखा था, "करीब 3 महीने से हमने यहां कुछ पोस्ट नहीं किया। हमारी चुप्पी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शोक थी। उस दिन की घटना ने हमारे दिल तोड़ दिए थे और तब से चली आ रही हमारी चुप्पी उसी दर्द को संभालने का तरीका रही है।"
पृष्ठभूमि
क्या था पूरा मामला?
RCB ने पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की ट्रॉफी जीती थी। हालांकि, 24 घंटे में ये खुशी मातम में बदल गई। 4 जून दोपहर करीब 3:25 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान भगदड़ मच गई। यह कार्यक्रम उसी दिन आयोजित हुआ था जब विधान सभा में भी जीत का सरकारी आयोजन हो रहा था, जो स्टेडियम से महज 1 किलोमीटर दूर था। इस हादसे में 11 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा घायल हुए थे।