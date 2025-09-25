बाबर आजम की टी-20 अंतरराष्ट्रीय में होगी वापसी, भारत से मिली हार के बाद आया फैसला
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हो सकती है। एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम से मिली लगातार हार के बाद ये फैसला लिया जा सकता है। पूर्व कप्तान ने आखिरी बार दिसंबर 2024 में पाकिस्तान के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था, जिसके बाद से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। बाबर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज में टीम का हिस्सा बन सकते हैं।
कोच और चयनकर्ता बाबर को टीम में नहीं चाहते थे
सूत्रों के अनुसार, मुख्य चयनकर्ता आकिब जावेद और कोच माइक हेसन ने शुरू में युवा खिलाड़ियों को मौका देने का समर्थन किया था। उनका मानना था कि बाबर और मोहम्मद रिजवान से आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने उनकी स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल खड़े किए थे। हालांकि, भारत के खिलाफ हारों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के भीतर दबाव बढ़ गया है और अधिकारियों ने रुख बदलते हुए बाबर की वापसी कराने की बात कही है।
बाबर को एशिया कप की टीम में भी मौका देना चाहता था PCB
बाबर को एशिया कप टीम में शामिल करने की भी कोशिश भी की गई थी, लेकिन टूर्नामेंट आयोजकों ने नियमों का हवाला देते हुए यह अनुमति नहीं दी। नियमों के अनुसार केवल चोट की स्थिति में ही टीम में बदलाव की इजाजत होती है।
मोहम्मद रिजवान की भी हो सकती है वापसी
पाकिस्तान की बल्लेबाजी क्रम में लगातार अस्थिरता देखी जा रही है और ऐसे में बाबर जैसे अनुभवी बल्लेबाज की कमी पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। सूत्रों के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका सीरीज में उनकी वापसी की संभावना अब अधिक हो गई है। टीम प्रबंधन अन्य भूमिकाओं पर भी नजरें जमाए हुए हैं। अगर मोहम्मद हारिस लगातार खराब प्रदर्शन करते रहे तो विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी फिर से मोहम्मद रिजवान को सौंपे जाने की संभावना है।
एशिया कप में प्रदर्शन के आधार पर होगा कप्तानी का फैसला
टीम की कप्तानी और संरचना की बात करें तो आघा सलमान का भविष्य बाकी बचे एशिया कप मुकाबलों में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। बाबर की वापसी की संभावना बनी हुई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह पारी की शुरुआत करेंगे या मध्यक्रम में बल्लेबाजी करेंगे। टीम प्रबंधन इस पर विचार कर रहा है कि बाबर की वापसी से रणनीति पर क्या असर पड़ेगा, ताकि टीम का प्रदर्शन बेहतर बना रहे।
बाबर के टी-20 करियर पर एक नजर
बाबर ने अब तक पाकिस्तान के लिए 128 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 121 पारियों में 39.83 की औसत से 4,223 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 129.22 की रही है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 3 शतक और 36 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122 रन रहा है। टी-20 क्रिकेट की बात करें तो बाबर ने 320 मुकाबलों में 43.07 की औसत से 11,330 रन बनाए हैं।