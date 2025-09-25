बाबर आजम की टी-20 अंतरराष्ट्रीय में होगी वापसी, भारत से मिली हार के बाद आया फैसला 

जानकारी बाबर को एशिया कप की टीम में भी मौका देना चाहता था PCB बाबर को एशिया कप टीम में शामिल करने की भी कोशिश भी की गई थी, लेकिन टूर्नामेंट आयोजकों ने नियमों का हवाला देते हुए यह अनुमति नहीं दी। नियमों के अनुसार केवल चोट की स्थिति में ही टीम में बदलाव की इजाजत होती है।

अनुभव मोहम्मद रिजवान की भी हो सकती है वापसी पाकिस्तान की बल्लेबाजी क्रम में लगातार अस्थिरता देखी जा रही है और ऐसे में बाबर जैसे अनुभवी बल्लेबाज की कमी पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। सूत्रों के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका सीरीज में उनकी वापसी की संभावना अब अधिक हो गई है। टीम प्रबंधन अन्य भूमिकाओं पर भी नजरें जमाए हुए हैं। अगर मोहम्मद हारिस लगातार खराब प्रदर्शन करते रहे तो विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी फिर से मोहम्मद रिजवान को सौंपे जाने की संभावना है।

कप्तान एशिया कप में प्रदर्शन के आधार पर होगा कप्तानी का फैसला टीम की कप्तानी और संरचना की बात करें तो आघा सलमान का भविष्य बाकी बचे एशिया कप मुकाबलों में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। बाबर की वापसी की संभावना बनी हुई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह पारी की शुरुआत करेंगे या मध्यक्रम में बल्लेबाजी करेंगे। टीम प्रबंधन इस पर विचार कर रहा है कि बाबर की वापसी से रणनीति पर क्या असर पड़ेगा, ताकि टीम का प्रदर्शन बेहतर बना रहे।