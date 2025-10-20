टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम का निराशाजनक प्रदर्शन जारी, 75 अंतरराष्ट्रीय पारियों से कोई शतक नहीं

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और प्रमुख बल्लेबाज बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भी वे कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और 22 गेंदों पर मात्र 16 रन बनाकर आउट हो गए। पहले टेस्ट मैच में भी वे केवल 23 और 42 का स्कोर कर पाए थे। आइए उनके हालिया आंकड़े जानें।

पारी कैसी रही बाबर की पारी? मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान का स्कोर 145/2 था, जब बाबर अपने कप्तान शान मसूद के साथ क्रीज पर आए। बाबर ने आक्रामक शुरुआत की और अपनी पारी के दौरान 3 चौके भी लगाए। हालांकि, वह 22 गेंदों पर केवल 16 रन बनाकर केशव महाराज की गेंद पर टोनी डी जोरजी के हाथों कैच आउट हो गए। बाबर की घरेलू टेस्ट में यह लगातार 16वीं पारी रही, जिसमें उन्होंने कोई अर्धशतक नहीं लगाया।

आंकड़े 2023 की शुरुआत से घरेलू टेस्ट मैचों में बाबर के आंकड़े 2023 की शुरुआत से बाबर का घरेलू टेस्ट मैचों में औसत केवल 18.40 रहा है। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, इस अवधि में कम से कम 200 रन बनाने वाले विशेषज्ञ बल्लेबाजों में यह सबसे कम है। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 42 रन हा है। आखिरी बार उन्होंने घरेलू मैदान पर 50 रन का आंकड़ा दिसंबर, 2022 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पार किया था, जब उन्होंने 161 रनों की प्रभावशाली पारी खेली थी।

आंकड़े पिछली 75 अंतरराष्ट्रीय पारियों से कोई शतक नहीं बाबर ने अपनी पिछली 7 टेस्ट पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। पिछली 7 पारियों में उन्होंने 16, 42, 23, 31, 1, 5 और 8 के स्कोर बनाए हैं। 2023 की शुरुआत से अब तक (28 पारियां) कुल मिलाकर उनका टेस्ट औसत मात्र 23.96 का रहा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बाबर अब तक 75 पारियों से कोई शतक नहीं लगा पाए हैं। उनका आखिरी शतक अगस्त, 2023 में वनडे क्रिकेट में नेपाल के खिलाफ आया था।