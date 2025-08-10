टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट का आंकड़ा छूना किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने इसे बेहद कम मैचों में हासिल कर इतिहास रचा है। अपनी धारदार गेंदबाजी और सटीक लाइन-लेंथ के दम पर इन गेंदबाजों ने विपक्षी बल्लेबाजों को चकमा देकर रिकॉर्ड समय में यह मुकाम पाया है। ऐसे में आइए क्रिकेट के इस प्रारूप में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 राशिद खान (53 मैच) अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज राशिद खान सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2021 में सिर्फ 53 मुकाबले खेलकर अपने 100 विकेट पूरे कर लिए थे। इस खिलाड़ी ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2015 में खेला था। उन्हें इस उपलब्धि को हासिल करने में सिर्फ 6 साल और 3 दिन का समय लगा था। उस मकाबले में राशिद ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए थे।

#2 संदीप लामिछाने (54 मैच) दूसरे स्थान पर नेपाल क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज संदीप लामिछाने हैं। उन्होंने साल 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ 100 विकेट पूरे किए थे। उन्होंने 54 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2018 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 100 विकेट पूरे करने के लिए 6 साल और 16 दिन का समय लिया। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उन्होंने 4 ओवर में 1 मेडन ओवर के साथ 17 रन देकर 2 विकेट लिए थे।

#3 वनिंदु हसरंगा (63 मैच) श्रीलंका क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज वनिंदु हसरंगा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2024 में अपने 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे किए थे। उन्होंने 63 मैचों में ये कारनामा किया था। अपना पहला मुकाबला साल 2019 में खेलने वाले हसरंगा ने 4 साल और 171 दिन में ही ये उपलब्धि हासिल कर ली थी। उन्होंने उस मुकाबले में 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे।