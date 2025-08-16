ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका: मिचेल मार्श ने जड़ा 10वां टी-20 अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही मार्श की पारी और साझेदारी?

कंगारू टीम को 173 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मार्श और ट्रेविस हेड (19) की जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 48 गेंदों में 66 रन जोड़े। इसी स्कोर पर हेड आउट हो गए। उसके कुछ देर बाद ही मार्श भी अर्धशतक पूरा कर पवेलियन लौट गए। मार्श अपनी पारी में 34 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्कों की मदद से 54 रन बनाकर क्वेना मफाका का शिकार बन गए।