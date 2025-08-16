ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका: मिचेल मार्श ने जड़ा 10वां टी-20 अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका: मिचेल मार्श ने जड़ा 10वां टी-20 अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (54) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 10वां और प्रोटियाज टीम के खिलाफ तीसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 35 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही कंगारू टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए मजबूत शुरुआत कर पाई। आइए मार्श की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही मार्श की पारी और साझेदारी?
कंगारू टीम को 173 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मार्श और ट्रेविस हेड (19) की जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 48 गेंदों में 66 रन जोड़े। इसी स्कोर पर हेड आउट हो गए। उसके कुछ देर बाद ही मार्श भी अर्धशतक पूरा कर पवेलियन लौट गए। मार्श अपनी पारी में 34 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्कों की मदद से 54 रन बनाकर क्वेना मफाका का शिकार बन गए।
करियर
कैसा रहा है मार्श का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
मार्श ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के खिलाफ ही साल 2011 में खेला था। उन्होंने अब तक 73 मैच खेले हैं, जिसकी 70 पारियों में 30.49 की औसत और 135.98 की स्ट्राइक रेट से 1,799 रन बनाए हैं। वह 11 बार नाबाद भी रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 92 रन का रहा है। इसी तरह इस खिलाड़ी ने 25 पारियों 22.76 की औसत से 17 विकेट भी अपने नाम किए हैं।