ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: दूसरे टी-20 काली पट्टी बांधकर क्यों उतरे खिलाड़ी? जानिए कारण

हादसा

कैसे हुई थी ऑस्टिन की मौत?

दरअसल, गत मंगलवार (28 अक्टूबर) को ऑस्टिन मेलबर्न में नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां उन्हें साइडआर्म (वॉन्गर) से फेंकी गई गेंद गर्दन पर लग गई थी। वह हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन उसमें स्टेम गार्ड (गर्दन के पिछले हिस्से को ढकने वाला एक छोटा लेकिन जरूरी सुरक्षा कवच) नहीं था। गंभीर स्थिति में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इससे क्रिकेट जगत में शोक की लहर फैल गई।