ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: दूसरे टी-20 काली पट्टी बांधकर क्यों उतरे खिलाड़ी? जानिए कारण

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: दूसरे टी-20 काली पट्टी बांधकर क्यों उतरे खिलाड़ी? जानिए कारण
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच मेलबर्न में खेले जा रहे दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में दोनों टीमों के खिलाफ अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे। दरअसल, यह फैसला ऑस्ट्रेलिया के एक 17 वर्षीय क्लब क्रिकेट खिलाड़ी बेन ऑस्टिन की अभ्यास के दौरान गेंद लगने से मौत होने के कारण उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उठाया गया है। मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने 2 मिनट का मौन भी रखा था।
हादसा
कैसे हुई थी ऑस्टिन की मौत?
दरअसल, गत मंगलवार (28 अक्टूबर) को ऑस्टिन मेलबर्न में नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां उन्हें साइडआर्म (वॉन्गर) से फेंकी गई गेंद गर्दन पर लग गई थी। वह हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन उसमें स्टेम गार्ड (गर्दन के पिछले हिस्से को ढकने वाला एक छोटा लेकिन जरूरी सुरक्षा कवच) नहीं था। गंभीर स्थिति में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इससे क्रिकेट जगत में शोक की लहर फैल गई।
बयान
क्रिकेट विक्टोरिया ने फिलिप ह्यूज की दुर्घटना से की थी हादसे की तुलना
क्रिकेट विक्टोरिया के मुख्य कार्यकारी निक कमिंस ने हादसे की फिलिप ह्यूज की दुर्घटना से की थी। ह्यूज की भी गर्दन पर गेंद लगने से मौत हो गई थी। उन्होंने कहा था, "अभी नियमों या सुरक्षा उपायों, जैसे सभी स्तरों पर स्टेम गार्ड को अनिवार्य करने पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी। हम ऑस्टिन के परिवार, फरनट्री गली क्रिकेट क्लब और पूरे विक्टोरियन क्रिकेट समुदाय की ओर से बेहद दुखी हैं। यह गहरा सदमा और अपूरणीय क्षति है।"