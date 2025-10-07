सोफी डिवाइन ने 300वें अंतरराष्ट्रीय मैच में हासिल की खास उपलब्धि, जानिए कैसा रहा करियर

न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के 7वें मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 98 गेंदों में शानदार 85 रन की पारी खेली। यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का 300वां मैच भी था। इसके साथ ही वह महिला विश्व कप इतिहास में शीर्ष 10 रन बनाने वाली खिलाड़ियों में भी शामिल हो गई। हालांकि, इस पारी के बाद भी उनकी टीम हार गई। आइए डिवाइन के अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर डालते हैं।

उपलब्धि डिवाइन 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली 7वीं महिला खिलाड़ी बनीं इसी मैच में डिवाइन की साथी सूजी बेट्स के भी 350 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे हुए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी हैं। डिवाइन अब भारत की हरमनप्रीत कौर (342), ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी (341), भारत की मिताली राज (333), इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स (309) और डैनी वायट-हॉज (300) के साथ 300 मैच खेलने वाली 7वीं खिलाड़ी बन गई हैं। डिवाइन ने 2006 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था।

रन महिला विश्व कप इतिहास में 10वीं सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी डिवाइन ने 27 विश्व कप मैचों में 37.65 की औसत से 866 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 94 से अधिक है और उनके नाम 3 शतक और तीन अर्धशतक हैं। टूर्नामेंट में उनका सर्वोच्च स्कोर 145 रन रहा है। यह प्रदर्शन उन्हें महिला विश्व कप के इतिहास में 10 सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनाता है। उन्होंने विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 112 रन की शतकीय पारी भी खेली थी।

वनडे कैसा रहा है डिवाइन का वनडे क्रिकेट करियर? साल 2006 में वनडे डेब्यू करने वाली डिवाइन अब तक 154 मैचों की 141 पारियों में 32.71 की औसत से 4,187 रन बना चुकी हैं। यह उनका 17वां अर्धशतक था। इसके अलावा उन्होंने 9 शतक भी लगाए हैं। 36 वर्षीय डिवाइन अब न्यूजीलैंड के लिए वनडे में रनों के मामले में केवल बेट्स (5,896) और एमी सैटरथवेट (4,639) से पीछे हैं। विश्व स्तर पर वह इस प्रारूप में 14वीं सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं।

रिकॉर्ड डिवाइन 4,000 रन और 100 विकेट का डबल पूरा करने वाली तीसरी खिलाड़ी दाएं हाथ से मध्यम तेज गति की गेंदबाजी करने वाली डिवाइन ने अपने वनडे करियर में 36.5 की औसत और 4.57 की इकॉनमी से 107 विकेट भी चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/24 का है। वह वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर (5,873 रन और 155 विकेट) और ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी (4,362 रन और 166 विकेट) के बाद 4,000 रन और 100 विकेट का डबल पूरा करने वाली दुनिया की केवल तीसरी ऑलराउंडर हैं।

टी-20 कैसा रहा है डिवाइन का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर? डिवाइन ने अब तक 146 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 28.12 की औसत और 120.38 की स्ट्राइक रेट से 3,431 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 22 बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है। यह धुरंधर खिलाड़ी इस समय इस प्रारूप में 5वीं सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। बेट्स (4,716) इस सूची में पहले पायदान पर हैं। पिछले साल डिवाइन की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने अपना पहला टी-20 विश्व कप खिताब जीता था।