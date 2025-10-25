टी-20 अंतरराष्ट्रीय: ऑस्ट्रेलिया सरजमीं पर सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले विदेशी गेंदबाज, शीर्ष पर ये खिलाड़ी

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर गेंदबाजों के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रही है, लेकिन कुछ विदेशी सितारों ने यहां अपनी गेंदबाजी से गहरी छाप छोड़ी है। तेज रफ्तार, सटीक लाइन-लेंथ और शानदार स्पिन गेंदबाजी के दम पर इन गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। ऐसे में आइए जानते हैं उन विदेशी गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर सबसे ज्यादा विकेट झटके हैं और अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीता है।

#1 वनिंदु हसरंगा (20 विकेट) इस सूची में पहले स्थान पर श्रीलंका क्रिकेट टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज वनिंदु हसरंगा हैं। उन्होंने यहां साल 2019 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं और इसकी 12 पारियों में 16.50 की शानदार औसत के साथ 20 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.67 की रही है। इस खिलाड़ी का ऑस्ट्रेलिया में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/8 का रहा है।

#2 सैम कर्रन (18 विकेट) इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम कर्रन सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2022 में खेला था। इस खिलाड़ी ने यहां अब तक 8 मुकाबले खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 11.55 की औसत से 18 विकेट चटकाए हैं। कर्रन की इकॉनमी रेट 6.78 की रही है। इस खिलाड़ी ने एक बार 5 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/10 का रहा है।

#3 अल्जारी जोसेफ और महेश तीक्षाना (14-14 विकेट) इस सूची में तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 गेंदबाज हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के अल्जारी जोसेफ और श्रीलंका क्रिकेट टीम के महेश तीक्षाना ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 14-14 विकेट अपने नाम किए हैं। जोसेफ ने 8 पारियों में 16.85 की औसत से ये विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/16 का रहा है। तीक्षाना ने 23.46 की औसत से ये विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/24 का रहा है।