महिला वनडे विश्व कप 2025: ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के साथ इंदौर में हुई छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार
क्या है खबर?
भारत अभी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी कर रहा है। इस दौरान एक बड़ी खबर सामने आई है। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ियों के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ की घटना हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना गुरुवार (23 अक्टूबर) को हुई थी। दोनों खिलाड़ी अपने होटल से निकलीं थी और पास के एक कैफे की ओर जा रहीं थी। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।
घटना
मोटरसाइकिल पर सवार था आरोपी
आरोपी मोटरसाइकिल पर आया था। वह काफी दूर से दोनों खिलाड़ियोंं का पीछा कर रहा था। वह एक खिलाड़ी को अनुचित तरीके से छूकर मौके से फरार हो गया। डरी हुई दोनों खिलाड़ियों ने तुरंत अपने टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को संदेश और अपना लाइव लोकेशन भेजा। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और सुनिश्चित किया कि खिलाड़ी सुरक्षित रूप से होटल वापस लौट आएं। सिमंस की शिकायत के बाद, पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई।
आरोपी
आरोपी पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज
इलाके में लगे CCTV फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान खजराना निवासी अकील के रूप में हुई है, जिसके ऊपर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसे शुक्रवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आयुक्त संतोष सिंह ने इस घटना पर गुस्सा व्यक्त किया और सुरक्षा में चूक के लिए इंटेलिजेंस विंग को फटकार लगाई। खिलाड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब होटल और स्टेडियम के बीच मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है।
जानकारी
खिलाड़ियों की पहचान नहीं की गई उजागर
घटना में शामिल दोनों खिलाड़ी जानी मानी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। हालांकि, उनकी पहचान सामने नहीं आई है। 25 अक्टूबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच महिला विश्व कप का मैच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा।