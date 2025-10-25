ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ियों के साथ बड़ी घटना हो गई है (तस्वीर: एक्स/@ICC)

महिला वनडे विश्व कप 2025: ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के साथ इंदौर में हुई छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

लेखन आदर्श कुमार 01:31 pm Oct 25, 202501:31 pm

क्या है खबर?

भारत अभी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी कर रहा है। इस दौरान एक बड़ी खबर सामने आई है। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ियों के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ की घटना हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना गुरुवार (23 अक्टूबर) को हुई थी। दोनों खिलाड़ी अपने होटल से निकलीं थी और पास के एक कैफे की ओर जा रहीं थी। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।