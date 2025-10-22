टेस्ट क्रिकेट: नंबर-11 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी

#1 शेन शिलिंगफोर्ड (25 गेंदें बनाम न्यूजीलैंड, 2014) वेस्टइंडीज के गेंदबाज शेन शिलिंगफोर्ड ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 2014 में सबीना पार्क टेस्ट में बल्लेबाजी में कमाल किया था। उन्होंने वेस्टइंडीज की दूसरी और मैच की आखिरी पारी में सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। वह 29 गेंदों में 3 चौकों और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 53 रन बनाए थे। हालांकि, कीवी टीम ने उस मैच को 186 रन से जीता था।

#2 कगिसो रबाडा (38 गेंदें बनाम पाकिस्तान, 2025) दक्षिण अफ्रीका ने जब 306 रन के स्कोर पर अपना 9वां विकेट खोया था, तब रबाडा क्रीज पर आए थे। अपनी तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर रबाडा ने बल्लेबाजी में पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और सिर्फ 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 61 गेंदों में 71 रन बनाकर आउट हुए। यह उनके टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक साबित हुआ। इससे पहले उनका बल्ले से सर्वोच्च स्कोर 47 रन रहा था।

जानकारी रबाडा और मुथुस्वामी ने की बड़ी साझेदारी रबाडा ने सेनुरन मुथुस्वामी (89*) के साथ मिलकर 10वें विकेट के लिए 98 रन जोड़े। क्रिकइंफो के अनुसार, यह दक्षिण अफ्रीका द्वारा किसी टेस्ट मैच में नौवें और दसवें विकेट के लिए 50 से ज्यादा की साझेदारी करने का सिर्फ दूसरा मौका रहा।