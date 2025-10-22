टेस्ट क्रिकेट: नंबर-11 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी

टेस्ट क्रिकेट: नंबर-11 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी
क्या है खबर?
क्रिकेट में निचले क्रम में बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों से अमूमन अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं होती। हालांकि, कुछ मैचों में निचले क्रम के खिलाड़ियों ने अविश्वसनीय प्रदर्शन किया है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कगिसो रबाडा ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विरुद्ध रावलपिंडी टेस्ट में अपनी पहली पारी में तेज अर्धशतक लगाया। इस बीच नंबर-11 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
शेन शिलिंगफोर्ड (25 गेंदें बनाम न्यूजीलैंड, 2014)
वेस्टइंडीज के गेंदबाज शेन शिलिंगफोर्ड ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 2014 में सबीना पार्क टेस्ट में बल्लेबाजी में कमाल किया था। उन्होंने वेस्टइंडीज की दूसरी और मैच की आखिरी पारी में सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। वह 29 गेंदों में 3 चौकों और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 53 रन बनाए थे। हालांकि, कीवी टीम ने उस मैच को 186 रन से जीता था।
#2
कगिसो रबाडा (38 गेंदें बनाम पाकिस्तान, 2025)
दक्षिण अफ्रीका ने जब 306 रन के स्कोर पर अपना 9वां विकेट खोया था, तब रबाडा क्रीज पर आए थे। अपनी तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर रबाडा ने बल्लेबाजी में पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और सिर्फ 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 61 गेंदों में 71 रन बनाकर आउट हुए। यह उनके टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक साबित हुआ। इससे पहले उनका बल्ले से सर्वोच्च स्कोर 47 रन रहा था।
जानकारी
रबाडा और मुथुस्वामी ने की बड़ी साझेदारी
रबाडा ने सेनुरन मुथुस्वामी (89*) के साथ मिलकर 10वें विकेट के लिए 98 रन जोड़े। क्रिकइंफो के अनुसार, यह दक्षिण अफ्रीका द्वारा किसी टेस्ट मैच में नौवें और दसवें विकेट के लिए 50 से ज्यादा की साझेदारी करने का सिर्फ दूसरा मौका रहा।
#3
पैट सिमकॉक्स (40 गेंदें बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1998)
दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच 1998 में एडिलेड टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। इस मैच में प्रोटियाज गेंदबाज पैट सिमकॉक्स ने बल्लेबाजी में उम्दा प्रदर्शन किया था। उन्होंने पहली पारी में 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में ही अर्धशतक पूरा किया था। वह 42 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 54 रन बनाकर आउट हुए थे। उन्होंने आखिरी विकेट के लिए ब्रायन मैकमिलन के साथ मिलकर 74 रन की साझेदारी की थी।