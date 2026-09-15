ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे मैच में जिम्बाब्वे को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

ऑस्ट्रेलिया से ट्रेविस हेड (4) और जोश इंग्लिश (4) के जल्दी आउट के बाद मिचेल मार्श (36) और रेनशॉ ने उम्दा पारियां खेलीं।

निचले क्रम में ओलिवर पीक ने 30 रन का योगदान देते हुए टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया।

जिम्बाब्वे से न्यूमैन न्यामहूरी ने 5 विकेट लिए।

जवाब में जिम्बाब्वे ने 62 रन तक अपने 4 विकेट खो दिए। मुश्किल घड़ी में रजा (57) और इर्विन (59) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।