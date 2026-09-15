जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर सबसे लंबे वनडे करियर वाले खिलाड़ी बने, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा 

टेलर ने 2004 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था।

उनका करियर अब तक 22 साल और 139 दिनों का हो गया है।

वहीं, तेंदुलकर का वनडे करियर 22 साल और 91 दिन तक चला था। भारतीय दिग्गज ने 1989 से 2012 तक 463 वनडे मैच खेले, जिसमें 44.83 की औसत से 18,426 रन बनाए थे।

उनके बाद सनथ जयसूर्या (21 साल और 184 दिन) तीसरे सबसे लंबे करियर वाले खिलाड़ी हैं।