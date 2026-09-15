जिम्बाब्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया: मैट रेनशॉ ने वनडे में लगाया अपना पहला शतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स 

ऑस्ट्रेलिया ने जब 107 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, तब रेनशॉ क्रीज पर आए।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एलेक्स कैरी के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 72 रन जोड़े।

इसके बाद ओलिवर पीक (30) के साथ छठे विकेट के लिए 75 रन जोड़े और अपनी टीम को संकट से उबारा।

एक छोर से निरंतर रन बनाते हुए उन्होंने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

वह 94 गेंदों में 109 रन बनाकर आउट हुए।