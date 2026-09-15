जिम्बाब्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया: मैट रेनशॉ ने वनडे में लगाया अपना पहला शतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मैट रेनशॉ ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मैच में बेहतरीन शतक (109) लगाया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में उन्होंने जोरदार बल्लेबाजी की और अपने वनडे करियर का पहला शतक पूरा किया। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 2 अर्धशतकीय साझेदारियां भी कीं। उनकी पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को 295 रन का लक्ष्य दिया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही रेनशॉ की पारी
ऑस्ट्रेलिया ने जब 107 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, तब रेनशॉ क्रीज पर आए।
बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एलेक्स कैरी के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 72 रन जोड़े।
इसके बाद ओलिवर पीक (30) के साथ छठे विकेट के लिए 75 रन जोड़े और अपनी टीम को संकट से उबारा।
एक छोर से निरंतर रन बनाते हुए उन्होंने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।
वह 94 गेंदों में 109 रन बनाकर आउट हुए।
जानकारी
जिम्बाब्वे में शतक लगाने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बने रेनशॉ
रेनशॉ अब जिम्बाब्वे की धरती पर शतक लगाने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले सिर्फ माइकल क्लार्क और मार्क वॉ जिम्बाब्वे में खेलते हुए वनडे में शतक लगा चुके थे।
रिकॉर्ड्स
रेनशॉ ने बनाए ये रिकॉर्ड्स
रेनशॉ अब जिम्बाब्वे में सर्वोच्च पारी खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई बने हैं।
उनकी यह पारी विश्व कप में 2023 अफगानिस्तान के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल के 201 रनों के बाद, ऑस्ट्रेलिया के किसी नंबर-6 या उससे नीचे के बल्लेबाज का पहला शतक है।
यह जिम्बाब्वे के खिलाफ नंबर-6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए किसी ऑस्ट्रेलियाई का पहला शतक भी है। इससे पहले सबसे ज्यादा स्कोर डेमियन मार्टिन का था, जिन्होंने 1999 में बुलावायो में 57* रन बनाए थे।
आंकड़े
ऐसा है रेनशॉ का वनडे करियर
रेनशॉ ने 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ पर्थ में अपने वनडे करियर का आगाज किया था।
30 वर्षीय इस बल्लेबाज ने अब तक 10 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 300 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने एक शतक के अलावा 2 अर्धशतक भी लगाए हैं।
यह जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका पहला ही वनडे है, जिसमें उन्होंने कमाल किया है।
वह अपने लिस्ट-A करियर में अब तक 3,100 से अधिक रन बना चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया ने दिया चुनौतीपूर्ण लक्ष्य
ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद 8 विकेट खोकर 294 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने 36 रन की पारी खेली।
नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए कूपर कोनोली ने 51 रन बनाए। निचले क्रम में ओलिवर पीक ने 30 रन का योगदान दिया।
जिम्बाब्वे की ओर से न्यूमैन न्यामहूरी ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए। ब्रैड इवांस के खाते में 2 विकेट और सिकंदर रजा ने एक विकेट लिया।