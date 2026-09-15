न्यूमैन न्यामहूरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले जिम्बाब्वे के दूसरे गेंदबाज बने, जानिए आंकड़े

न्यामहूरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट हॉल लेने वाले जिम्बाब्वे के सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने हैं।

उनसे पहले रयान बर्ल ने 2022 में ये कारनामा (5/10) किया था।

न्यामहूरी (20 साल और 239 दिन) वनडे में 5 विकेट हॉल लेने वाले जिम्बाब्वे के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं।

इससे पहले यह रिकॉर्ड ल्यूक जोंगवे के नाम था, जिन्होंने 2016 में शारजाह में अफगानिस्तान के खिलाफ 5 विकेट हॉल (5/6) लिया था।