ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी-20 में हराया, सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को टी-20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में 3 विकेट हरा दिया। इसके साथ ही कंगारू टीम ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 156 रन का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में मेहमान टीम ने लगातार लगे झटकों के बीच 7 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह दर्ज की जीत टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। 7 रन के कुल स्कोर पर डेवोन कॉनवे (0) पवेलियन लौट गए। इसके बाद टीम ने नियमित अंतराल में विकेट गंवाए, लेकिन टिम सिफर्ट (48) की पारी से टीम 156/9 का स्कोर बनाने में सफल रही। ऑस्ट्रेलिया से सीन एबॉड ने 3 विकेट लिए। जवाब में कंगारू टीम को लगातार झटके लगे, लेकिन टीम ने कप्तान मिचेल मार्श (103*) के शतक से जीत हासिल कर ली।

बल्लेबाजी मार्श ने जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक मैच में मार्श ने 52 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 103 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिलाकर लौटे। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 50 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने एक छोर से लगातार विकेट गिरने के बाद भी दूसरे छोर को थामे रखा और अन्य बल्लेबाजों के साथ छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को मैच में बनाए रखा और आखिर में जीत दिला दी।

उपलब्धि टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ने वाले तीसरे कंगारू कप्तान बने मार्श मार्श टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक जड़ने वाले तीसरे कंगारू कप्तान बने हैं। उनसे पहले पूर्व कप्तान आरोन फिंच (172 बनाम जिम्बाब्वे, 2018) और शेन वॉटसन (124* बनाम भारत, 2016) यह कारनामा कर चुके हैं। इसी तरह मार्श टी-20 अंतराष्ट्रीय में बतौर कप्तान लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जड़ने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबार आजम (122 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2021 और 110 बनाम इंग्लैंड, 2022) ऐसा कर चुके हैं।

छक्के मार्श बने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 छक्के जड़ने वाले चौथे कंगारू बल्लेबाज अपनी पारी के दौरान मार्श ने एक खास उपलब्धि हासिल की। पारी में लगाए गए 7 छक्कों के बाद अब उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कुल 101 छक्के हो गए हैं। वह इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए 100 छक्के जड़ने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं। इस सूची में ग्लेन मैक्सवेल पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने 148 छक्के लगाए हैं। इसी तरह सूची में पूर्व कप्तान फिंच (125) दूसरे और पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर (122) तीसरे नंबर पर हैं।