न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श ने जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

बल्लेबाजी कैसी रही मार्श की पारी और साझेदारी? न्यूजीलैंड से मिले 157 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही। उसे 28 रन के कुल स्कोर पर ही ट्रेविस हेड (8) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद मार्श ने एक छोर संभाले रखा और आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने छोटी-छोटी साझेदारियां कर टीम को लक्ष्य की ओर से बढ़ाया। वह 52 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से 103 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाई।

शतक टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ने वाले तीसरे कंगारू कप्तान बने मार्श मार्श टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक जड़ने वाले तीसरे कंगारू कप्तान बने हैं। उनसे पहले पूर्व कप्तान आरोन फिंच (172 बनाम जिम्बाब्वे, 2018) और शेन वॉटसन (124* बनाम भारत, 2016) यह कारनामा कर चुके हैं। इसी तरह मार्श टी-20 अंतराष्ट्रीय में बतौर कप्तान लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जड़ने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबार आजम (122 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2021 और 110 बनाम इंग्लैंड, 2022) ऐसा कर चुके हैं।

जानकारी ऑस्ट्रेलिया के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी मार्श अब लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जड़ने वाले तीसरे कंगारू खिलाड़ी भी बने हैं। इस मामले में ग्लेन मैक्सवेल शीर्ष पर हैं, जिन्होंने तीन बार यह कारनामा किया है। इसी तरह एक बार टिम डेविड भी यह कमाल कर चुके हैं।

उपलब्धि मार्श टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 छक्के जड़ने वाले चौथे कंगारू बल्लेबाज अपनी पारी के दौरान मार्श ने एक खास उपलब्धि हासिल की। पारी में लगाए गए 7 छक्कों के बाद अब उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कुल 101 छक्के हो गए हैं। वह इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए 100 छक्के जड़ने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं। इस सूची में मैक्सवेल पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने 148 छक्के लगाए हैं। इसी तरह सूची में पूर्व कप्तान फिंच (125) दूसरे और पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर (122) तीसरे नंबर पर हैं।