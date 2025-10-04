न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श ने जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श ने जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (103*) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 50 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही मेहमान कंगारू टीम ने मैच में 3 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। ऐसे में आइए मार्श की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही मार्श की पारी और साझेदारी?
न्यूजीलैंड से मिले 157 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही। उसे 28 रन के कुल स्कोर पर ही ट्रेविस हेड (8) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद मार्श ने एक छोर संभाले रखा और आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने छोटी-छोटी साझेदारियां कर टीम को लक्ष्य की ओर से बढ़ाया। वह 52 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से 103 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाई।
शतक
टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ने वाले तीसरे कंगारू कप्तान बने मार्श
मार्श टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक जड़ने वाले तीसरे कंगारू कप्तान बने हैं। उनसे पहले पूर्व कप्तान आरोन फिंच (172 बनाम जिम्बाब्वे, 2018) और शेन वॉटसन (124* बनाम भारत, 2016) यह कारनामा कर चुके हैं। इसी तरह मार्श टी-20 अंतराष्ट्रीय में बतौर कप्तान लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जड़ने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबार आजम (122 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2021 और 110 बनाम इंग्लैंड, 2022) ऐसा कर चुके हैं।
जानकारी
ऑस्ट्रेलिया के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी
मार्श अब लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जड़ने वाले तीसरे कंगारू खिलाड़ी भी बने हैं। इस मामले में ग्लेन मैक्सवेल शीर्ष पर हैं, जिन्होंने तीन बार यह कारनामा किया है। इसी तरह एक बार टिम डेविड भी यह कमाल कर चुके हैं।
उपलब्धि
मार्श टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 छक्के जड़ने वाले चौथे कंगारू बल्लेबाज
अपनी पारी के दौरान मार्श ने एक खास उपलब्धि हासिल की। पारी में लगाए गए 7 छक्कों के बाद अब उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कुल 101 छक्के हो गए हैं। वह इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए 100 छक्के जड़ने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं। इस सूची में मैक्सवेल पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने 148 छक्के लगाए हैं। इसी तरह सूची में पूर्व कप्तान फिंच (125) दूसरे और पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर (122) तीसरे नंबर पर हैं।
करियर
कैसा रहा है मार्श का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
मार्श ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2011 में खेला था। उन्होंने अब तक 76 मैच खेले हैं, जिसकी 73 पारियों में 33.26 की औसत और 139.97 की स्ट्राइक रेट से 1,996 रन बनाए हैं। वह 13 बार नाबाद भी रहे हैं। उन्होंने एक शतक के अलावा 11 अर्धशतक भी जड़े हैं। इसी तरह इस खिलाड़ी ने 25 पारियों 22.76 की औसत से 17 विकेट भी अपने नाम किए हैं।