भारत के खिलाफ आखिरी वनडे और टी-20 सीरीज की टीम में ऑस्ट्रेलिया ने किए ये बदलाव

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ होने वाले आखिरी वनडे और टी-20 सीरीज के लिए अपनी टीम में बड़े बदलाव किए हैं। न्यू साउथ वेल्स के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स को पहली बार अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। वह सिडनी में होने वाले आखिरी वनडे में खेल सकते हैं। वहीं, स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस टी-20 सीरीज के आखिरी चरण में टीम में वापसी करेंगे। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।

बाहर मार्नस लाबुशेन को किया गया रिलीज, हेजलवुड नहीं खेलेंगे आखिरी टी-20 मुकाबले मार्नस लाबुशेन को सिडनी में होने वाले आखिरी वनडे से पहले टीम से रिलीज कर दिया गया है। वह अब मंगलवार से गाबा में शुरू होने वाले क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के बीच शैफील्ड शील्ड मैच की तैयारी करेंगे। वहीं, जोश हेजलवुड और सीन एबट भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के आखिरी हिस्से में नहीं खेलेंगे, क्योंकि दोनों 10 नवंबर से विक्टोरिया के खिलाफ न्यू साउथ वेल्स की ओर से शील्ड मैच में हिस्सा लेंगे।

वापसी इन खिलाड़ियों की हुई वापसी मैथ्यू कुहनेमन ने भारत के खिलाफ पहला वनडे खेला था। हालांकि, एडम जैम्पा की वापसी के कारण दूसरा मैच नहीं खेल सके। उन्हें सिडनी में होने वाले तीसरे वनडे के लिए फिर से टीम में शामिल किया गया है। जोश फिलिप जिन्होंने पहला वनडे खेला था। हालांकि, एलेक्स कैरी की वापसी के बाद बाहर हो गए थे। उन्हें टी-20 टीम में विकेटकीपर के रूप में जोड़ा गया है। यह फैसला जोश इंगलिस की चोट को देखते हुए लिया गया है।

जानकारी मैक्सवेल खेलेंगे आखिरी 3 टी-20 मैक्सवेल को पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंदबाजी करते समय कलाई में चोट लग गई थी। इस कारण वह शुरुआती दो टी-20 नहीं खेल पाएंगे, लेकिन आखिरी 3 मुकाबलों में वह वापसी करेंगे। ड्वारशुइस चोट से उबरकर चौथे और 5वें टी-20 में शामिल होंगे।