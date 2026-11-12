आकिब नबी वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं (फाइल तस्वीर)

न्यूजीलैंड में सफल होने के लिए आकिब नबी ने लिया कोहली और रोहित से खास मंत्र

लेखन आदर्श कुमार 11:54 am Nov 12, 202611:54 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकिब नबी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में प्रभाव छोड़ने के लिए सीम मूवमेंट और घरेलू क्रिकेट में हासिल किए गए कौशल पर भरोसा कर रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ निराशाजनक डेब्यू के बाद वह अब तक 3 वनडे खेल चुके हैं। वह गेंद को हवा और पिच से मूव कराकर बल्लेबाजों को चकमा देते हैं। इस दौरान उन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी काफी कुछ सीखने को मिला है।