न्यूजीलैंड में सफल होने के लिए आकिब नबी ने लिया कोहली और रोहित से खास मंत्र
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकिब नबी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में प्रभाव छोड़ने के लिए सीम मूवमेंट और घरेलू क्रिकेट में हासिल किए गए कौशल पर भरोसा कर रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ निराशाजनक डेब्यू के बाद वह अब तक 3 वनडे खेल चुके हैं। वह गेंद को हवा और पिच से मूव कराकर बल्लेबाजों को चकमा देते हैं। इस दौरान उन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी काफी कुछ सीखने को मिला है।
बयान
अपनी गेंदबाजी को लेकर ये बोले आकिब
आकिब ने चौथे वनडे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "निश्चित रूप से अगर आपके पास गति है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अपने कौशल पर भरोसा है। मैंने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है और यहां भी अपने कौशल के दम पर आया हूं। अगर गेंदबाजी में गति है तो यह अतिरिक्त फायदा है। हालांकि, मुझे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। घरेलू क्रिकेट में मैंने जो अच्छा किया है वह यहां मेरे काम आएगा।"
दिग्गज
दिग्गज खिलाड़ियों ने दी आकिब को ये सलाह
न्यूजीलैंड दौरे पर आकिब को शुभमन गिल, कोहली और रोहित जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को नेट्स में गेंदबाजी करने का मौका मिला है।
गुरुवार को उन्होंने तीनों बल्लेबाजों को काफी देर तक गेंदबाजी की।
आकिब ने बताया कि इन खिलाड़ियों ने उन्हें जरूरी सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में गेंदबाजी करने का यह उनका पहला अनुभव है। यहां परिस्थितियां अलग हैं और तेज गेंदबाजों को सीम मूवमेंट पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
सलाह
आकिब टेस्ट मैचों की तैयारियों के लिए टीम के साथ रहेंगे
आकिब ने इन दिग्गजों से मिली सलाह का जिक्र करते हुए आगे कहा, "यहां सीम को स्क्रैम्बल करके या पिच पर गेंद को जोर से पटककर विकेट हासिल करने की संभावना अधिक रहती है। उन्होंने मुझे यही बताया।"
नबी 19 नवंबर से शुरू होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम की तैयारियों में मदद करने के लिए न्यूजीलैंड में ही रुकेंगे।
वह टीम के अभ्यास सत्र में भी सहयोग करेंगे।