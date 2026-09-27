एशियाई खेल 2026: 18 वर्षीय अनाहत सिंह ने स्क्वाश में जीता रजत पदक
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में भारत की उदीयमान स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह को महिला एकल स्पर्धा में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में मलेशिया की शीर्ष वरीय शिवसंगरी सुब्रमण्यम ने उन्हें 3-0 (11-4, 11-4, 11-7) से हराया। इसके साथ ही 18 वर्षीय अनाहत एशियाई खेलों के इतिहास में महिला एकल में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
गेम
इस तरह से रहा फाइनल मुकाबला
अनाहत के खिलाफ पहले गेम में सुब्रमण्यम ने उम्दा खेल दिखाते हुए 8-3 की बढ़त ले ली। एक अलग स्तर पर खेलते हुए उन्होंने आसानी से पहला गेम अपने नाम किया।
दूसरे गेम में भी सुब्रमण्यम के अनुभव और काबिलियत का अनाहत के पास कोई जवाब नहीं दिखा। मलेशिया की इस दिग्गज खिलाड़ी ने 11-4 से दूसरा गेम जीता।
तीसरे और निर्णायक गेम में भी भारतीय खिलाड़ी वापसी नहीं कर सकी।
स्क्वाश
स्क्वाश में भारत ने जीता तीसरा पदक
एशियाई खेल 2026 में यह भारत को स्क्वाश में मिलने वाला कुल तीसरा पदक है।
उनसे पहले पुरुष एकल के फाइनल में अभय सिंह को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में मलेशिया के एन यो एनजी ने अभय को 3-0 से हराया।
वहीं, जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को सेमीफाइनल में हांगकांग चीन के ली का यी और तांग मिंग होंग के खिलाफ 1-2 से हार मिली और कांस्य पदक से संतोष किया।
जानकारी
इस सूची में शामिल हुई अनाहत
अनाहत महिला एकल स्क्वॉश में एशियाई खेलों का पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले दीपिका पल्लीकल 2 कांस्य और जोशना चिनप्पा एक कांस्य जीत चुकी थी।
पदक
भारत ने जीत लिए हैं 32 पदक
भारत ने आइची-नागोया एशियाई खेलों में अब तक कुल 32 पदक जीत लिए हैं।
इस बीच 4 स्वर्ण के अलावा 14 रजत और 14 कांस्य पदक जीते हैं।
एशियाई खेल 2026 में भारत ने पुरुष और महिला कबड्डी टीमों ने स्वर्ण जीते थे।
इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने और निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीते थे।