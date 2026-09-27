अनाहत ने जीता रजत पदक (तस्वीर: एक्स/@narendramodi)

एशियाई खेल 2026: 18 वर्षीय अनाहत सिंह ने स्क्वाश में जीता रजत पदक

लेखन अंकित पसबोला 02:57 pm Sep 27, 202602:57 pm

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 में भारत की उदीयमान स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह को महिला एकल स्पर्धा में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में मलेशिया की शीर्ष वरीय शिवसंगरी सुब्रमण्यम ने उन्हें 3-0 (11-4, 11-4, 11-7) से हराया। इसके साथ ही 18 वर्षीय अनाहत एशियाई खेलों के इतिहास में महिला एकल में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।