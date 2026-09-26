चिनप्पा और वेलावन सेंथिलकुमार ने जीता कांस्य पदक (तस्वीर: एक्स/@KirenRijiju)

एशियाई खेल 2026: जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिलकुमार की जोड़ी ने स्क्वैश में जीता कांस्य पदक

लेखन अंकित पसबोला 11:36 am Sep 26, 202611:36 am

क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारत की जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार को स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में हांगकांग चीन के ली का यी और तांग मिंग होंग के खिलाफ 1-2 (10-11, 11-2, 10-11) से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही इस भारतीय जोड़ी को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। यह चिनाप्पा का एशियाई खेलों के इतिहास में कुल छठा पदक है।