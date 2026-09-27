अभय सिंह ने जीता पदक (तस्वीर: एक्स/@abhaysinghk98)

एशियाई खेल 2026: स्क्वाश में भारत के अभय सिंह को मिला रजत पदक

लेखन अंकित पसबोला 01:25 pm Sep 27, 202601:25 pm

क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में स्क्वाश में भारत के अभय सिंह को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में मलेशिया के एन यो एनजी ने अभय को 3-0 (11-9, 11-5, 11-5) से हरा दिया। यह एशियाई खेलों के इतिहास में अभय का कुल तीसरा पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने 2022 में टीम स्पर्धा में स्वर्ण और मिश्रित युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।