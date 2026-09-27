एशियाई खेल 2026: स्क्वाश में भारत के अभय सिंह को मिला रजत पदक
क्या है खबर?
जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में स्क्वाश में भारत के अभय सिंह को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में मलेशिया के एन यो एनजी ने अभय को 3-0 (11-9, 11-5, 11-5) से हरा दिया। यह एशियाई खेलों के इतिहास में अभय का कुल तीसरा पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने 2022 में टीम स्पर्धा में स्वर्ण और मिश्रित युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
गेम
फाइनल में एक गेम भी नहीं जीत सके अभय
पहले गेम में एनजी ने एक समय 6-3 से बढ़त बना ली थी, इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने वापसी की और स्कोर 8-8 से बराबर कर दिया। हालांकि, मलेशियाई खिलाड़ी ने गेम अपने नाम किया।
दूसरे गेम में अभय बेरंग नजर आए और दूसरी तरफ एनजी ने एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज की।
तीसरे गेम में अभय ने कई गलतियां की, जिसका फायदा एनजी ने उठाया और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।
सफर
एशियाई खेल 2026 में शानदार रहा अभय का प्रदर्शन
फाइनल से पहले अभय ने कोई गेम नहीं हारा था।
उन्होंने दूसरे राउंड में थाईलैंड के अरकारादेत अरकाराहिरुन्या को 11-1, 11-0, 11-2 से हराया था।
इसके बाद श्रीलंका के रविंदु लक्षिरी के विरुद्ध राउंड ऑफ-16 में 11-3, 11-5, 11-6 से जीत दर्ज की।
वहीं क्वार्टर फाइनल में जापान के रयूनोसुक त्सुकुए को उन्होंने सीधे गेम में हराया था।
इसके बाद सेमीफाइनल में पाकिस्तान के मुहम्मद अशब इरफान को 11-3, 12-10, 11-6 से शिकस्त दी थी।