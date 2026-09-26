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एशियाई खेल 2026: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता
फाइनल में भारत ने ईरान को हराया (तस्वीर: एक्स/@Vimalwa)

एशियाई खेल 2026: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता

लेखन अंकित पसबोला
Sep 26, 2026
03:43 pm
क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम के बाद पुरुष टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में भारत ने ईरान की टीम को 40-34 से हराया। बता दें कि पहले हाफ में पिछड़ने के बावजूद दूसरे हाफ में कमाल का खेल दिखाते हुए भारत ने स्वर्ण जीता। यह आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारत का कुल चौथा स्वर्ण पदक है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

पहला हाफ 

पहले हाफ में ईरान ने बनाई बढ़त 

पहले हाफ में कड़ी टक्कर देखने को मिली और एक समय स्कोर 8-8 हो गया।

मैच के 11वें मिनट में ईरान ने भारत को ऑलआउट करते हुए स्कोर 14-13 से अपने पक्ष में कर दिया।

पिछड़ने के बाद जयदीप ने डिफेन्स में और अर्जुन ने रेड में अच्छा खेल दिखाया और भारत को बढ़त में ला दिया। हालांकि, ये बढ़त ज्यादा देर नहीं चल सकी।

पहले हाफ की समाप्ति के बाद स्कोर 18-17 से ईरान के पक्ष में रहा।

दूसरा हाफ 

रोचक रहा दूसरा हाफ 

दूसरे हाफ में भारतीय टीम ने वापसी करते हुए स्कोर 20-20 से बराबरी पर ला दिया।

कप्तान सुमित की कप्तानी में भारतीय डिफेन्स ने उम्दा खेल दिखाते हुए 24-21 से बढ़त बनाई।

इसके बाद भारत ने ईरान को ऑलआउट करते हुए स्कोर 29-24 से अपने पक्ष में किया।

दबाव की घड़ी में ईरान के खिलाड़ियों ने लगातार गलतियां की और भारत को इसका फायदा मिला।

आखिरकार भारत ने इस मैच में जीत दर्ज की।

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स्वर्ण 

भारत ने जीते 4 स्वर्ण पदक 

एशियाई खेल 2026 में भारत ने अपना चौथा स्वर्ण पदक जीता है।

पुरुष और महिला कबड्डी से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने और निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीते थे।

भारत ने आइची-नागोया एशियाई खेलों में अब तक कुल 28 पदक जीत लिए हैं। इस बीच 4 स्वर्ण के अलावा 11 रजत और 13 कांस्य पदक जीते हैं।

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जानकारी

भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने इतिहास में जीता कुल 9वां स्वर्ण

भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई खेलों के इतिहास में अपना कुल 9वां स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने इससे पहले 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 और 2022 (हांगझोऊ) में स्वर्ण जीते थे। 2018 में सिर्फ एक बार कांस्य (ईरान से हार) मिला था।

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