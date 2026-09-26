एशियाई खेल 2026: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता

पहले हाफ में कड़ी टक्कर देखने को मिली और एक समय स्कोर 8-8 हो गया।

मैच के 11वें मिनट में ईरान ने भारत को ऑलआउट करते हुए स्कोर 14-13 से अपने पक्ष में कर दिया।

पिछड़ने के बाद जयदीप ने डिफेन्स में और अर्जुन ने रेड में अच्छा खेल दिखाया और भारत को बढ़त में ला दिया। हालांकि, ये बढ़त ज्यादा देर नहीं चल सकी।

पहले हाफ की समाप्ति के बाद स्कोर 18-17 से ईरान के पक्ष में रहा।