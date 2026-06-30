हरमनप्रीत कौर को एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कमान सौंपी गई है

एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम घोषित, हरमनप्रीत कौर करेंगी कप्तानी

लेखन भारत शर्मा 09:56 am Jun 30, 202609:56 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर महिला चयन समिति ने आगामी एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान एक बार फिर से हरमनप्रीत कौर सौंपी गई है। महिला टी-20 विश्व कप 2026 में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद चयन समिति ने हरमनप्रीत की कप्तानी पर भरोसा बरकरार रखा है। इसी तरह सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। आइए पूरी टीम पर नजर डाल लेते हैं।