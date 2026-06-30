एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम घोषित, हरमनप्रीत कौर करेंगी कप्तानी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर महिला चयन समिति ने आगामी एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान एक बार फिर से हरमनप्रीत कौर सौंपी गई है। महिला टी-20 विश्व कप 2026 में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद चयन समिति ने हरमनप्रीत की कप्तानी पर भरोसा बरकरार रखा है। इसी तरह सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। आइए पूरी टीम पर नजर डाल लेते हैं।
टीम
एशियाई खेलों के लिए कैसी है भारतीय महिला टीम?
चयन समिति ने टी-20 विश्व कप 2026 की टीम में शामिल अधिकतर खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। टखने की चोट से जूझ रही श्रेयंका पाटिल को भी टीम में जगह मिली है, लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर होगी। एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल*, राधा यादव, नंदनी शर्मा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें भारतीय महिला टीम
🚨 News 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) June 30, 2026
India Women's squad announced for the 2026 #AsianGames in September.
More Details ▶️ https://t.co/JagEsizajH#TeamIndia pic.twitter.com/jJGddVSr17
बयान
BCCI ने क्या जारी किया बयान?
BCCI ने अपनी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, 'महिला चयन समिति ने सितंबर 2026 में जापान के आइची-नागोया में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय महिला टीम का चयन कर लिया है। भारतीय महिला टीम पिछले एशियाई खेलों में चीन के हांगझोउ में आयोजित महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर मौजूदा चैंपियन के रूप में प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी।' ऐसे में टीम से इस बाद भी स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद रहेगी।
प्रदर्शन
महिला टी-20 विश्व कप 2026 में कैसा रहा भारतीय टीम का प्रदर्शन?
भारतीय टीम का महिला टी-20 विश्व कप 2026 में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। टीम पहले दक्षिण अफ्रीका और फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम से हारकर ग्रुप चरण से ही बाहर हो गई थी। टीम का शुरुआती दौर में ही बाहर होना हैरानी की बात थी, क्योंकि उसने पिछले साल ही महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता था। हालांकि, इस हार के बाद भी BCCI ने हरमनप्रीत के नेतृत्व पर भरोसा रखते हुए उन्हें दोबारा मौका दिया है।