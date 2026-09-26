पाकिस्तान ने UN में उठाया सिंधु नदी का मुद्दा, शहबाज शरीफ बोले- पानी रोकना जंग जैसा

शहबाज ने आगे कहा, "पानी को कभी भी हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नदियां राष्ट्रों का पोषण करें, उन्हें विभाजित न करें। इसलिए पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने, बाधित करने या मोड़ने का कोई भी प्रयास युद्ध का कार्य माना जाएगा। भारत को इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हमारा यह वैध रुख कि संधि वैध, बाध्यकारी और पूरी तरह से प्रभावी है, बिना किसी संदेह के सिद्ध हो चुका है।"