फखर जमान के आंकड़े वनडे क्रिकेट में शानदार रहे हैं (तस्वीर: एक्स/@ICC)

वनडे क्रिकेट: 5 मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

लेखन आदर्श कुमार 04:53 pm Sep 26, 202604:53 pm

क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में 5 मैचों की सीरीज के दौरान बल्लेबाजों को लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कई मौके मिलते हैं। कुछ बल्लेबाज इन मुकाबलों में अपनी निरंतरता और शानदार बल्लेबाजी से खास छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। कई बार पूरी सीरीज में बल्ले से किया गया उनका प्रदर्शन व्यक्तिगत रिकॉर्ड के तौर पर भी दर्ज हो जाता है। ऐसे में आइए नजर डालते हैं वनडे की 5 मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर।