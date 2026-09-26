अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकराया ईरान का 7 दिवसीय युद्धविराम प्रस्ताव

डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकराया 7 दिवसीय युद्धविराम प्रस्ताव, हॉर्मुज जलडमरूमध्य का नाम बदलकर रखा 'ट्रंप स्ट्रेट'

लेखन भारत शर्मा 02:42 pm Sep 26, 202602:42 pm

क्या है खबर?

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया भू-राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान द्वारा दिए गए 7 दिवसीय युद्धविराम और शांति वार्ता के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर हॉर्मुज जलडमरूमध्य के मानचित्र की एक ग्राफिक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने इस जलमार्ग का नाम बदलकर 'ट्रंप स्ट्रेट' लिख दिया है। इस कदम से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में हलचल तेज हो गई है।