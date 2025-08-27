ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी माइकल क्लार्क को हुआ स्किन कैंसर, करवाई सर्जरी
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी माइकल क्लार्क एक बार फिर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। क्लार्क ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी स्किन कैंसर को लेकर तस्वीर साझा की। गौरतलब है कि उन्हें पहली बार साल 2006 में स्किन कैंसर का पता चला था। इससे पहले भी क्लार्क की पिछले कुछ सालों में स्किन कैंसर की कई सर्जरी हो चुकी हैं। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।
बयान
क्लार्क ने क्या कहा?
क्लार्क ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'स्किन कैंसर असली खतरा है, खासकर ऑस्ट्रेलिया में। आज मेरी नाक से एक और कैंसर हटाया गया। सभी के लिए यह याद दिलाने का वक्त है कि अपनी स्किन की जांच जरूर करवाएं। रोकथाम इलाज से बेहतर है, लेकिन मेरे मामले में नियमित जांच और समय रहते पता चलना ही सबसे बड़ी कुंजी है। शुक्रगुजार हूं कि डॉक्टर बिश सोलिमन ने इसे समय रहते पकड़ लिया।'
कैंसल
साल 2019 में काफी परेशान थे क्लार्क
साल 2019 में क्लार्क को 3 गैर-मेलेनोमा घाव (स्किन कैंसर का प्रकार) का पता चला था। उस समय भी उन्होंने युवाओं को चेतावनी दी थी कि वे धूप से बचाव के लिए सावधानी बरतें। उन्होंने अपने संघर्ष पर बोलते हुए कहा था, "मैं एक पिता हूं और इस बीमारी के कारण कहीं जाना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी की सबसे अहम जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बेटी केल्सी ली का सहारा बनूं और उसके लिए एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकूं।"
ट्विटर पोस्ट
क्लार्क का पोस्ट
Michael Clarke with a reminder of the importance of regular skin checkups. So relevant to cricket players & fans.— CricBlog ✍ (@cric_blog) August 27, 2025
"Skin cancer is real! Especially in 🇦🇺. Another one cut out of my nose today. Prevention is better than cure but in my case, regular check ups & early detection is… pic.twitter.com/lmSheyx7K0
बेटी
क्लार्क ने सनस्क्रीन क्रीम लगाने पर दिया जोर
क्लार्क ने अपनी बेटी को लेकर कहा था, "मेरे लिए सनस्क्रीन क्रीम लगाना सिर्फ उसे समझाने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए भी है कि पिता खुद भी ऐसा करते हैं।" 'पप' नाम से मशहूर क्लार्क ने 2015 में इंग्लैंड में हुई एशेज सीरीज के बाद क्रिकेट को अलविदा कहा था। उसी साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वनडे विश्व कप खिताब दिलाया था। इस बल्लेबाज का करियर उनके नेतृत्व और बेहतरीन खेल के लिए हमेशा याद किया जाता है।
करियर
क्लार्क के करियर पर एक नजर
क्लार्क ने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को वनडे विश्व कप 2015 का खिताब जिताया था और इसके अलावा उनकी कप्तानी में ही ऑस्ट्रेलिया ने मशहूर 5-0 की एशेज जीत हासिल की थी। अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में क्लार्क ने 115 मैच में 49.10 की औसत से 8,643 रन बनाए थे, जिसमें 28 शतक शामिल थे। उन्होंने 245 वनडे में 44.58 की औसत और 8 शतकों के साथ 7,981 रन बनाए थे। उन्होंने 34 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 488 रन बनाए थे।