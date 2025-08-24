एशिया कप टी-20: भारत के लिए एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

एशिया कप टी-20 प्रारूप में भारतीय बल्लेबाजों ने कई यादगार पारियां खेली हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की कामयाबी में अहम भूमिका निभाई है। हर संस्करण में कुछ ऐसे खिलाड़ी उभरे, जिन्होंने अपने बल्ले से रनों की बारिश कर दी और विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती बन गए। इस बीच आइए टी-20 प्रारूप के एशिया कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 विराट कोहली (276 रन, साल- 2022) भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2022 के एशिया कप में 5 मुकाबले खेले थे और इसकी 5 पारियों में 92 की उम्दा औसत और 147.59 की स्ट्राइक रेट से 276 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122* रन रहा था। कोहली ने 20 चौके और 11 छक्के जड़े थे।

#2 विराट कोहली (153 रन, साल- 2016) दूसरे स्थान पर भी कोहली ही आते हैं। उन्होंने साल 2016 के एशिया कप में शानदार बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 5 मुकाबले खेले थे और इसकी 4 पारियों में 76.50 की शानदार औसत से 153 रन बनाने में सफल रहे थे। उनकी स्ट्राइक रेट 110.86 की रही थी। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला था और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 56* रन था। उस संस्करण कोहली के बल्ले से 1 भी छक्का नहीं निकला था। उन्होंने 20 चौके लगाए थे।

#3 सूर्यकुमार यादव (139 रन, साल- 2022) टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2022 के एशिया कप में 5 मुकाबले खेले थे और इसकी 5 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 139 रन बनाए थे। उनकी औसत 34.75 की रही थी। सूर्यकुमार ने 163.52 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 1 अर्धशतक लगाया था और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 68 रन रहा था। उन्होंने 10 चौके और 8 छक्के लगाए थे।