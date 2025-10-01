जल्द ही औपचारिक रूप से भारत लाई जाएगी एशिया कप 2025 की ट्रॉफी- रिपोर्ट 

एशिया कप 2025 की ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद जारी है। इन सबके बीच ये खबर है कि फिलहाल एशिया कप की यह ट्रॉफी दुबई स्थित ACC के क्षेत्रीय कार्यालय में रखी हुई है और जल्द ही इसे भारत लाया जाएगा। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट औपचारिक रूप से भारत भेजी जाएगी ट्रॉफी न्यूज-18 के मुताबिक, इस ट्रॉफी को या तो औपचारिक रूप से भारत भेज दिया जाएगा या दुबई में किसी भारतीय अधिकारी को सौंप दिया जाएगा, जो इसे वापस ले आएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, नकवी मंगलवार तक दुबई में ही मौजूद थे, जहां ACC का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। बता दें कि नकवी ने हाल ही में संपन्न हुई ACC की बैठक में ट्रॉफी को भारत में भेजने से इनकार कर दिया था।

रिपोर्ट नकवी को ACC के अध्यक्ष पद से हटाने की योजना बना रहा है BCCI इस ट्रॉफी के विवाद के बाद से BCCI नकवी को ACC के अध्यक्ष पद से हटाने की योजना बना रहा है। शीर्ष सूत्रों ने न्यूज-18 को बताया था कि वे रिपोर्ट दर्ज कराने और UAE के अधिकारियों से आग्रह करने की योजना बना रहे हैं कि नकवी के आचरण की आधिकारिक जांच होनी चाहिए। उनका तर्क है कि उनके व्यवहार ने विजेता टीम के अपमान के साथ-साथ इस मामले में राजनीती भी शामिल की है।

विवाद क्या है ट्रॉफी का पूरा विवाद? फाइनल के बाद भारतीय टीम ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। ACC अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर सुझाव दिया कि पुरस्कारों की प्रस्तुति एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से करा ली जाए, लेकिन नकवी ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके बाद नकवी भारतीय टीम की ट्रॉफी को अपने साथ लेकर होटल रवाना हो गए। बीते मंगलवार को ACC की बैठक में वह ट्रॉफी देने की बात से पीछे हट गए थे।