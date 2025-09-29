एशिया कप 2025 में इन गेंदबाजों ने हासिल किए सर्वाधिक विकेट, जानिए शीर्ष पर कौन 

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हराते हुए खिताब अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान 19.1 ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई। जवाब में भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने कुल 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। इस संस्करण में गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। ऐसे में आइए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 कुलदीप यादव (17 विकेट) भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने एशिया कप 2025 में कमाल का प्रदर्शन किया। इस खिलाड़ी ने 7 मैचों में 9.29 की उम्दा औसत के साथ 17 विकेट अपने नाम किए। इस बीच उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल भी लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/7 का रहा। कुलदीप ने 6.27 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की। इस खिलाड़ी ने विपक्षी बल्लेबाजों को पूरे टूर्नामेंट में परेशान किया।

#2 शाहीन अफरीदी (10 विकेट) इस सूची में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी हैं। उन्होंने एशिया कप 2025 में 7 मुकाबले खेले और इसकी 7 पारियों में 15.80 की औसत से 10 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट 6.62 की रही। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/17 का रहा। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ किया। इस खिलाड़ी ने अपनी बल्लेबाजी से भी टूर्नामेंट में दर्शकों का मनोरंजन किया।

#3 इन गेंदबाजों ने चटकाए 9 विकेट एशिया कप 2025 में संयुक्त रूप से 3 ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने 9-9 विकेट अपने नाम किए। UAE क्रिकेट टीम के जुनैद सीद्दकी, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मुस्तफिजुर रहमान और पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने ये विकेट चटकाए। जुनैद तो सिर्फ 3 मुकाबलों में 9 विकेट लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/18 का रहा। रहमान ने 6 मैच में और हारिस ने 5 मैच में ये विकेट चटकाए। हारिस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/33 और रहमान का 3/20 का रहा।