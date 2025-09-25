एशिया कप 2025: तस्कीन अहमद 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले तीसरे बांग्लादेशी बने 

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में उम्दा गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 100 विकेट भी पूरे किए। उनकी गेंदबाजी के चलते ही पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 135/8 का स्कोर बनाया। आइए तस्कीन की गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी ऐसी रही तस्कीन की गेंदबाजी तस्कीन ने पारी की शुरुआत करते हुए अपने पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान को आउट किया। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने तीसरे और पारी के 14वें ओवर में शाहीन अफरीदी (19) को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने चौथे ओवर में मोहम्मद नवाज (25) का विकेट चटकाया। अपने 4 ओवर के कोटे में तस्कीन ने 7 की इकॉनमी रेट से 28 रन देते हुए 3 विकेट लिए।

करियर तस्कीन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में पूरे किए 100 विकेट तस्कीन ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। लगभग एक दशक लम्बे अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 82 मैचों में 21.5 की औसत और 7.62 के इकॉनमी रेट से 102 विकेट ले लिए है। वह 100 विकेट के आंकड़े को छूने वाले तीसरे बांग्लादेशी बने। इस प्रारूप में उनसे ज्यादा विकेट वाले बांग्लादेशी सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान (151) और शाकिब अल हसन (149) ने लिए।

जानकारी पाकिस्तान के विरुद्ध तस्कीन का प्रदर्शन तस्कीन ने पाकिस्तान के विरुद्ध 12 मैच खेले हैं, जिसमें 18.52 की औसत और 6.89 की इकॉनमी रेट से 17 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन देते हुए 3 विकेट लेना रहा है।