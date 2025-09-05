एशिया कप 2025, टी-20: UAE में किस जोड़ी के नाम है सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड? 

आगामी एशिया कप का आयोजन UAE में होने जा रहा है। यहां रिकॉर्ड और रोमांच का अलग ही महत्व है। UAE की पिचों पर बल्लेबाजों ने कई बार गेंदबाजों की धुनाई कर शानदार पारियां खेली हैं। हालांकि, असली जादू तब देखने को मिलता है जब 2 बल्लेबाज मिलकर साझेदारी में रन बटोरते हैं। आइए एशिया कप के आगामी संस्करण से पहले उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में UAE की धरती पर सबसे बड़ी साझेदारी निभाई है।

#1 मोहम्म रिजवान और बाबर आजम (152* रन) सूची में पहले स्थान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने साल 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दुबई के मैदान पर पहले विकेट के लिए नाबाद 152 रन जोड़ दिए थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 151/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में पाकिस्तान ने बिना विकेट खोए लक्ष्य हासिल किया था। रिजवान ने 79* और बाबर ने 68* रनों की शानदार पारी खेली थी।

#2 राहुल चोपड़ा और आसिफ खान (144 रन) दूसरे स्थान पर UAE क्रिकेट टीम के राहुल चोपड़ा और आसिफ खान की जोड़ी है। दोनों ने साल 2024 में सऊदी अरब के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए 144 रन जोड़े थे। मुकाबला दुबई में खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए सऊदी अरब ने 182/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में आसिफ ने 79 रन की पारी खेली और राहुल के बल्ले से 61 रन निकले। इस शानदार साझेदारी के बावजूद UAE मुकाबला 11 रन से हार गई थी।

#3 रोहित शर्मा और केएल राहुल (140 रन) तीसरे स्थान पर रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी है। दोनों ने 2021 में अफगानिस्तान के खिलाफ पहले विकेट के लिए 140 रन जोड़े थे। राहुल के बल्ले से 48 गेंदों में 69 रन निकले थे। रोहित ने 47 गेंदों का सामना करते हुए 74 रन बनाए थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 210/2 का स्कोर बनाया था। अफगानिस्तान 144/7 का स्कोर ही बना पाई थी। अबू धाबी में भारतीय टीम को 66 रन से जीत मिली थी।