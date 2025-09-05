रॉस टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से वापस लिया संन्यास, अब इस देश से करेंगे डेब्यू

रॉस टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से वापस लिया संन्यास (तस्वीर: एक्स/@ICC)

लेखन भारत शर्मा 09:34 am Sep 05, 202509:34 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास वापस लेते हुए एक बार फिर से मैदान पर लौटने का फैसला किया है। अप्रैल 2022 में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने वाले 41 वर्षीय टेलर ने ऐलान किया है कि वह टी-20 विश्व कप एशिया-ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालीफायर टूर्नामेंट में समोआ की ओर से खेलेंगे। यह टूर्नामेंट ओमान में खेला जाएगा और क्वालीफिकेशन की दिशा में समोआ के लिए अंतिम कदम है। आइए टेलर के आंकड़े जानते हैं।