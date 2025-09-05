रॉस टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से वापस लिया संन्यास, अब इस देश से करेंगे डेब्यू
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास वापस लेते हुए एक बार फिर से मैदान पर लौटने का फैसला किया है। अप्रैल 2022 में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने वाले 41 वर्षीय टेलर ने ऐलान किया है कि वह टी-20 विश्व कप एशिया-ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालीफायर टूर्नामेंट में समोआ की ओर से खेलेंगे। यह टूर्नामेंट ओमान में खेला जाएगा और क्वालीफिकेशन की दिशा में समोआ के लिए अंतिम कदम है। आइए टेलर के आंकड़े जानते हैं।
पोस्ट
टेलर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी जानकारी
टेलर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'संन्यास से वापस आ रहा हूं। यह आधिकारिक है। मुझे गर्व है कि मैं समोआ से खेलने जा रहा हूं। यह सिर्फ क्रिकेट में वापसी नहीं है, बल्कि अपनी विरासत, संस्कृति, गांवों और परिवार का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान है। मैं उत्साहित हूं कि अनुभव साझा कर सकूं और मैदान में योगदान दे सकूं।' बता दें कि टेलर की मां लोटे समोआ की रहने वाली हैं। इसलिए उन्हें समोआ से खेलने का अवसर मिला है।