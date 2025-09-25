BCCI ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के 'भड़काऊ इशारों' के खिलाफ ICC से की शिकायत, जानिए पूरा मामला

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एशिया कप 2025 सुपर-4 मुकाबले के दौरान हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के भड़काऊ इशारों को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। BCCI ने बुधवार को यह शिकायत की और ICC को इसका ई-मेल प्राप्त हो गया है। अगर दोनों खिलाड़ी लिखित रूप में आरोपों से इनकार करते हैं तो सुनवाई होगी। इस दौरान उन्हें ICC एलीट पैनल रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने पेश होना पड़ सकता है।

पाकिस्तान PCB ने की सूर्यकुमार यादव की शिकायत जवाबी कार्रवाई के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी ICC में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई और टीम की जीत भारतीय सेना को समर्पित की जो 'ऑपरेशन सिंदूर' में शामिल थी। यह बयान सूर्यकुमार यादव ने 14 सितंबर को खेले गए मुकाबले के बाद दिया था, जिस पर PCB ने आपत्ति जताई है।

कारण हारिस ने क्या किया था? 21 सितंबर के मैच में हारिस ने इशारों से विमान गिराने की हरकत कर भारत की सैन्य कार्रवाई का मजाक उड़ाया था। यह तब हुआ जब भारतीय दर्शकों ने "कोहली, कोहली" के नारे लगाए, जो 2022 टी-20 विश्व कप में विराट कोहली द्वारा हारिस पर लगाए गए 2 छक्कों की याद दिला रहे थे। मैच के दौरान रऊफ ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को अपशब्द भी कहे, जिसका दोनों युवा बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से करारा जवाब दिया।

इशारों फरहान ने क्या किया था? उसी मैच के दौरान फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्ले को बंदूक की तरह पकड़कर गोलीबारी जैसा इशारा किया, जिसकी व्यापक आलोचना हुई। फरहान ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, "वह सेलिब्रेशन उस पल का ही हिस्सा था। मैं आमतौर पर 50 रन के बाद ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करता, लेकिन अचानक ख्याल आया कि आज कुछ नया करूं। इसलिए मैंने ऐसा किया। लोगों को यह कैसा लगेगा, इसकी परवाह मुझे नहीं है।"