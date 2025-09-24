एशिया कप 2025: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच करो या मरो का मुकाबला, जानिए जरूरी बातें

हेड-टू-हेड बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का पलड़ा है भारी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक 25 मुकाबले खेले गए हैं। पाकिस्तान को इस दौरान 20 मुकाबलों में जीत मिली है। 5 मैच बांग्लादेश ने अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच खेले गए आखिरी 5 मुकाबलों में 3 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं और 2 मुकाबलों में बांग्लादेश को जीत मिली है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।

संयोजन इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है बांग्लादेश की टीम बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास भारत के विरुद्ध मैच में चोट के कारण नहीं खेले थे। एक बार फिर उनकी गैरमौजूदगी में जाकेर अली कप्तानी ही कर सकते हैं। गेंदबाजी में अनुभवी मुस्तफिजुर रहमान पाकिस्तान के बल्लेबाजो को परेशान करते हुए नजर आ सकते हैं। बांग्लादेश की संभावित एकादश: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जाकेर अली (कप्तान और विकेटकीपर), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, और मुस्तफिजुर रहमान।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन रहेंगी नजरें बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने अपने पिछले 2 मैचों में क्रमशः 69 और 61 रन के स्कोर किए हैं। पाकिस्तान के फखर के बल्ले से पिछले 10 मुकाबलों में 34.63 की औसत से 277 रन निकले हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 133.81 की रही है। वहीं, फरहान ने पिछले 10 मैच में 219 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में पाकिस्तान के अबरार ने पिछले 7 मैच में 11 विकेट चटकाए हैं।

जानकारी कब और कहां देखें मैच? पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच यह महामुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 25 सितंबर को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप के जरिए लाइव देखा जा सकता है।