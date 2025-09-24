एशिया कप 2025: सैफ हसन ने भारत के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

एशिया कप 2025 में सुपर-4 मुकाबले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 41 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। दुबई में हुए मैच में जीत के लिए मिले 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेशी टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। बांग्लादेश की ओर से सैफ हसन ने 69 रन की पारी खेली। यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक रहा। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही सैफ हसन की पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए सैफ ने पारी के तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या के खिलाफ 2 चौके लगाए। एक छोर से निरंतर गिर रहे विकेटों के बीच सैफ ने दूसरे छोर से रन बनाना जारी रखा। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अपनी इस पारी के दौरान उनके 3 कैच भी छूटे। वह 51 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 3 चौके और 5 छक्के लगाए।

लेखा-जोखा इस तरह से रहा रोचक मुकाबला भारत से अभिषेक शर्मा (75) ने शुभमन गिल (28) के साथ मिलकर 77 रन की साझेदारी की। अच्छी शुरुआत के बाद शिवम दुबे (2) और सूर्यकुमार यादव (5) जल्दी आउट हुए। वहीं, हार्दिक ने 29 गेंदों में 38 रन बनाते हुए टीम का स्कोर 168/6 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में बांग्लादेश से सैफ हसन ने अर्धशतक (69) लगाया। उनके अलावा अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम 127 रन पर सिमट गई। भारत से कुलदीप ने 3 विकेट लिए।