एशिया कप 2025,सुपर-4: भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में इन खिलाड़ियों के बीच दिखेगी जोरदार टक्कर
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 के सुपर-4 के दूसरे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम का सामना पाकिस्तान क्रिकेट टीम से होगा। ये रोमांचक भिडंत दुबई के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में दूसरी बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इससे पहले ग्रुप-A में भारतीय टीम पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था। सुपर-4 का ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन-किन खिलाड़ियों के बीच जोरदार भिड़ंत हो सकती है।
#1
शुभमन गिल बनाम शाहीन अफरीदी
शाहीन अफरीदी मुकाबले में शुभमन गिल को रोकने की कोशिश करेंगे जो अब तक रन बनाने में नाकाम रहे हैं। पिछले मुकाबले में शाहीन और गिल का पहली बार आमना-सामना हुआ। गिल ने 1 गेंद का सामना किया और 1 रन बनाए। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शाहीन ने 89 बार दाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट किया है। वहीं, गिल का औसत बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ 52.66 का है, लेकिन वह 3 बार उनके शिकार भी बने हैं।
#2
जसप्रीत बुमराह बनाम सैम अयूब
जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सैम अयूब के खिलाफ खतरनाक साबित हो सकते हैं। अयूब एशिया कप 2025 में लगातार 3 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं। ओमान के खिलाफ मैच में आराम दिए जाने के बाद बुमराह की वापसी होगी। पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह ने अब तक 5 मैचों में 14.85 की औसत से 7 विकेट झटके हैं। वहीं, भारत के खिलाफ अयूब अपनी एकमात्र पारी में पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हुए थे।
#3
कुलदीप यादव बनाम आघा सलमान
एशिया कप 2025 में कुलदीप यादव दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने अब तक 3 मैचों में 8 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी औसत 6 की रही है। उन्होंने 5.23 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है। आगामी मुकाबले में कुलदीप की निगाहें पाकिस्तान के कप्तान आघा सलमान पर होंगी, जो इस टूर्नामेंट में पूरी तरह से फ्लॉप हैं। उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 23 रन बनाए हैं और उनकी औसत 7.66 का रहा है।
#4
सूर्यकुमार यादव बनाम अबरार अहमद
सूर्यकुमार यादव जो मौजूदा दौर के सबसे बेहतरीन टी-20 बल्लेबाजों में से एक हैं। वह बीच के ओवरों में पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद से भिड़ सकते हैं। दुबई की पिच पर स्पिनरों को मदद मिलती है और ये भिड़ंत मैच का रुख तय करने वाली साबित हो सकती है। सूर्यकुमार ने इस साल लेग स्पिनरों के खिलाफ 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और 12 पारियों में सिर्फ एक बार उनका शिकार बने हैं।