एशिया कप 2025,सुपर-4: भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में इन खिलाड़ियों के बीच दिखेगी जोरदार टक्कर 

#1 शुभमन गिल बनाम शाहीन अफरीदी शाहीन अफरीदी मुकाबले में शुभमन गिल को रोकने की कोशिश करेंगे जो अब तक रन बनाने में नाकाम रहे हैं। पिछले मुकाबले में शाहीन और गिल का पहली बार आमना-सामना हुआ। गिल ने 1 गेंद का सामना किया और 1 रन बनाए। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शाहीन ने 89 बार दाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट किया है। वहीं, गिल का औसत बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ 52.66 का है, लेकिन वह 3 बार उनके शिकार भी बने हैं।

#2 जसप्रीत बुमराह बनाम सैम अयूब जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सैम अयूब के खिलाफ खतरनाक साबित हो सकते हैं। अयूब एशिया कप 2025 में लगातार 3 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं। ओमान के खिलाफ मैच में आराम दिए जाने के बाद बुमराह की वापसी होगी। पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह ने अब तक 5 मैचों में 14.85 की औसत से 7 विकेट झटके हैं। वहीं, भारत के खिलाफ अयूब अपनी एकमात्र पारी में पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हुए थे।

#3 कुलदीप यादव बनाम आघा सलमान एशिया कप 2025 में कुलदीप यादव दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने अब तक 3 मैचों में 8 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी औसत 6 की रही है। उन्होंने 5.23 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है। आगामी मुकाबले में कुलदीप की निगाहें पाकिस्तान के कप्तान आघा सलमान पर होंगी, जो इस टूर्नामेंट में पूरी तरह से फ्लॉप हैं। उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 23 रन बनाए हैं और उनकी औसत 7.66 का रहा है।