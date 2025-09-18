एशिया कप 2025: नुवान तुषारा ने अफगानिस्तान के खिलाफ लिए 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े 

श्रीलंका क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज नुवान तुषारा ने एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ उम्दा गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। उनकी घातक गेंदबाजी के बावजूद अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 169/8 का स्कोर बनाया। यह तुषारा का अफगान टीम के विरुद्ध टी-20 में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भी बन गया। आइए उनकी गेंदबाजी और करियर पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी शानदार रही तुषारा की गेंदबाजी अफगानिस्तान की पारी के पहले ओवर में तुषारा ने बिना कोई विकेट लिए 8 रन दिए। उन्होंने अपने दूसरे और पारी के तीसरे ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज (14) और करीम जनत (1) के विकेट लिए। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने तीसरे ओवर में सेदिकुल्लाह अटल (18) को बोल्ड किया। उन्होंने राशिद खान (24) को भी अपना शिकार बनाया। उन्होंने अपने 4 ओवर में 18 रन देते हुए 4 सफलताएं हासिल की।

आंकड़े ऐसा रहा है तुषारा का करियर तुषारा ने 2022 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 25 खेले हैं, जिसमें 18.25 की औसत और 7.63 की इकॉनमी रेट के साथ 35 विकेट लिए हैं। वह 1 पारी में 5 विकेट हॉल लेने के अलावा 3 पारियों में 4 विकेट भी ले चुके हैं। अफगानिस्तान के विरुद्ध उन्होंने 3 पारियों में 10.25 की औसत और 7.56 की इकॉनमी रेट से 8 विकेट लिए हैं।