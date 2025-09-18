एशिया कप 2025: मोहम्मद नबी ने जड़ा तेज अर्धशतक, एक ओवर में लगाए लगातार 5 छक्के

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद नबी ने एशिया कप 2025 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ अविश्वसनीय अर्धशतकीय पारी खेली। वह 22 गेंदों में 3 चौके और 6 छक्कों की बदौलत 60 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने दुनिथ वेल्लालागे के एक ओवर में लगातार 5 छक्के लगाने का कारनामा भी किया। उनकी इस पारी की मदद से अफगान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169/8 का स्कोर बनाया। आइए नबी की पारी पर एक नजर डालते हैं।

पारी जोरदार रही नबी की पारी अफगानिस्तान ने जब 71 रन के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खोया, तब नबी क्रीज पर आए। उन्होंने राशिद खान (24) के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 35 रन जोड़े। अफगानिस्तान का 18 ओवर के बाद 120/7 का स्कोर था, तब नबी 10 गेंदों का सामना करते हुए 14 रन बनाकर मौजूद थे। उन्होंने पारी का 19वां ओवर करने आए चमीरा के खिलाफ 19 रन बटोरे। पारी के 20वें ओवर में वेल्लालागे के विरुद्ध उन्होंने लगातार 5 छक्के लगाए।

अर्धशतक नबी ने अफगान टीम से लगाया सबसे तेज अर्धशतक नबी ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह अफगानिस्तान की ओर से टी-20 में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने अजमतुल्लाह उमरजई के रिकॉर्ड की बराबरी की। बता दें कि उमरजई ने एशिया कप 2025 में हांगकांग के खिलाफ सिर्फ 20 गेंदों में ही अर्धशतक लगाया था। इसके बाद सूची में नबी और गुलबदीन नईब हैं, जिन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 21-21 गेंदों में अर्धशतक लगाए थे।

सूची इस विशेष सूची में शामिल हुए नबी नबी अब पूर्ण सदस्यीय देशों के उन चुनिंदा बल्लेबाजों की सूची में शुमार हुए, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के एक ओवर में लगातार 5 या अधिक छक्के लगाए हैं। बता दें कि भारत के युवराज सिंह और वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ चुके हैं। वहीं, डेविड मिलर और संजू सैमसन एक ओवर के दौरान लगातार 5 छक्के लगाने का कारनामा कर चुके हैं।