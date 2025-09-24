एशिया कप 2025: भारत ने सुपर-4 में बांग्लादेश को हराते हुए फाइनल में जगह बनाई

एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 41 रन से हराते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। दुबई में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के बाद 168/6 का स्कोर बनाया। जवाब में बांग्लादेश की टीम 127 रन बनाकर सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से रहा रोचक मुकाबला भारत से अभिषेक शर्मा (75) ने शुभमन गिल (28) के साथ मिलकर 77 रन की साझेदारी की। अच्छी शुरुआत के बाद शिवम दुबे (2) और सूर्यकुमार यादव (5) जल्दी आउट हुए। वहीं, हार्दिक ने 29 गेंदों में 38 रन बनाते हुए टीम का स्कोर 168/6 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में बांग्लादेश से सैफ हसन ने अर्धशतक (69) लगाया। उनके अलावा अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम लक्ष्य से दूर रही।

अभिषेक जोरदार रही अभिषेक की पारी अभिषेक ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के खिलाफ शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और 9 गेंदों में 9 रन बनाए। क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हुए। उन्होंने 37 गेंदों में 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 75 रन की बेहतरीन पारी खेली। यह अभिषेक का कुल चौथा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक रहा।

जानकारी एशिया कप टी-20 में लगातार 2 अर्धशतक लगाने वाले दूसरे भारतीय अभिषेक एशिया कप टी-20 में लगातार 2 पारियों में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। उनसे पहले विराट कोहली ऐसा कर चुके हैं।

उपलब्धि मुस्तफिजुर रहमान ने पूए किए 150 विकेट तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने अहम उपलब्धि हासिल की है। दरअसल, उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के 150 विकेट पूरे किए। वह विकेटों का ये आंकड़ा छूने वाले विश्व के चौथे और बांग्लादेश के पहले गेंदबाज बने। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव उनके 150वां शिकार बने। उन्होंने विकेटों के मामले में शाकिब अल हसन को पीछे छोड़ा है। बता दें कि शाकिब ने 149 विकेट अपने नाम किए हुए हैं।

सूची इस सूची में शामिल हुए मुस्तफिजुर क्रिकइंफो के अनुसार, रहमान टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले चौथे खिलाड़ी बने। वह अफगानिस्तान के राशिद खान (173), न्यूजीलैंड के टिम साउथी (164) और ईश सोढ़ी (150) के साथ 150 विकेट लेने वाले क्लब में शामिल हुए।

सैफ हसन सैफ हसन ने खेली उम्दा पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए सैफ ने पारी के तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या के खिलाफ 2 चौके लगाए। एक छोर से निरंतर गिर रहे विकेटों के बीच सैफ ने दूसरे छोर से रन बनाना जारी रखा। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अपनी इस पारी के दौरान उनके 3 कैच भी छूटे। वह 51 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 3 चौके और 5 छक्के लगाए।