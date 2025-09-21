LOADING...
साहिबजादा फरहान ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

एशिया कप 2025: साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला
Sep 21, 2025
09:26 pm
क्या है खबर?

एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साहिबजादा फरहान ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ अर्धशतकीय पारी (58) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का चौथा और भारत के खिलाफ पहला अर्धशतक साबित हुआ। उनकी पारी की मदद से पाकिस्तान ने पावरप्ले के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन बनाते हुए अच्छी शुरुआत की। आइए फरहान की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

ऐसी रही फरहान की पारी 

पारी की शुरुआत करने आए फरहान को शून्य के स्कोर पर जीवनदान मिल गया। पहला ओवर करने आए हार्दिक पांड्या की गेंद पर थर्डमैन पर खड़े अभिषेक शर्मा ने उनका आसान कैच छोड़ा। अपने जीवनदान का उन्होंने भरपूर फायदा उठाते हुए आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने सैम अयूब के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े। वह 45 गेंदों में 58 रन (चौके-5, छक्के-3) बनाकर आउट हुए।

आंकड़े 

ऐसा रहा है फरहान का टी-20 करियर 

फरहान ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच से अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 24 मैचों की 24 पारियों में 500 से अधिक रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 74 रन रहा है। इससे पहले वह बांग्लादेश के खिलाफ 2 और वेस्टइंडीज के खिलाफ 1 अर्धशतक लगा चुके हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ पिछले मैच में 40 रन की पारी खेली थी।