एशिया कप 2025: साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

पारी

ऐसी रही फरहान की पारी

पारी की शुरुआत करने आए फरहान को शून्य के स्कोर पर जीवनदान मिल गया। पहला ओवर करने आए हार्दिक पांड्या की गेंद पर थर्डमैन पर खड़े अभिषेक शर्मा ने उनका आसान कैच छोड़ा। अपने जीवनदान का उन्होंने भरपूर फायदा उठाते हुए आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने सैम अयूब के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े। वह 45 गेंदों में 58 रन (चौके-5, छक्के-3) बनाकर आउट हुए।