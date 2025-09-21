एशिया कप 2025: पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले चुनी गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवेन 

टीम ऐसी हैं दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, और वरुण चक्रवर्ती। पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, और अबरार अहमद।

हेड-टू-हेड एशिया कप में पाकिस्तान पर भारी रही है भारतीय टीम एशिया कप के वनडे और टी-20 प्रारूप में दोनों टीमों के बीच 19 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 11 में भारत और 6 में पाकिस्तान ने जीत (बेनतीजा- 2) दर्ज की है। एशिया कप टी-20 में दोनों टीमें 4 बार आमने-सामने हुईं, जिसमें 3 में भारत और 1 में पाकिस्तान को जीत मिली है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दोनों टीमें 14 बार भिड़ी हैं, जिसमें से 11 में भारत और 3 में पाकिस्तान को जीत मिली है।

मैच पिछली भिड़ंत में भारत ने 7 विकेट से जीता था मुकाबला एशिया कप 2025 में पाकिस्तान से सैम अयूब (0), मोहम्मद हारिस (3), और फखर जमान (17) सस्ते में सिमट गए। लगातार गिर रहे विकेटों के बीच साहिबजादा फरहान ने 44 गेंदों में 40 रन और शाहीन अफरीदी ने 16 गेंदों में नाबाद 33 बनाते हुए टीम को 127/9 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में गिल (10) के जल्दी आउट होने के बावजूद अभिषेक (31) ने तेज पारी खेली। इसके बाद तिलक (31) और सूर्यकुमार (47*) ने जीत दिलाई।