पथुम निसांका ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@ICC)

एशिया कप 2025: पथुम निसांका ने बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 11:54 pm Sep 13, 202511:54 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज पथुम निसांका ने एशिया कप 2025 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (50) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 16वां और बांग्लादेश के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 31 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत ही श्रीलंका की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।