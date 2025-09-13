एशिया कप 2025: पथुम निसांका ने बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज पथुम निसांका ने एशिया कप 2025 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (50) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 16वां और बांग्लादेश के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 31 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत ही श्रीलंका की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही निसांका की पारी और साझेदारी
श्रीलंका को पहला झटका सिर्फ 13 रन पर लगा था। यहां से निसांका ने पारी संभाली। उन्होंने 34 गेंदों का सामना किया और 50 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 6 चौके और 1 छक्का निकला। इस सलामी बल्लेबाज ने 147.06 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। निसांका ने कमिल मिशारा (46*) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 52 गेंदों में 95 रन की साझेदारी निभाई। यहीं से मुकाबला श्रीलंका की पकड़ में आ गया।
रन
श्रीलंका के लिए 2,000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी
निसांका ने अपनी इस पारी के दौरान टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 2,000 रन भी पूरे कर लिए। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले श्रीलंका के सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले ये कारनामा कुसल परेरा (2,130 रन) और कुसल मेंडिस (2,079 रन) कर चुके हैं। निसांका ने अब तक श्रीलंका के लिए 69 मुकाबले खेले हैं और इसकी 68 पारियों में 31.25 की औसत से 2,000 रन बनाए हैं। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 90 रन रहा है।